Internet „algogovor“ menja naš jezik u realnom vremenu

Algospeak se odnosi na kodne reči ili izraze koje su korisnici usvojili u nastojanju da stvore brand-safe lexicon koji će izbeći uklanjanje ili down-ranked njihovih postova od strane sistema za moderiranje sadržaja. Na primer, u mnogim onlajn video snimcima, uobičajeno je reći „neživ” umesto „mrtav”, „SA” umesto „sexual assault” ili „spicy eggplant” umesto „vibrator”. Kako je pandemija gurnula sve više ljudi da komuniciraju i izražavaju se na mreži, algoritamski sistemi za moderiranje sadržaja imali su neviđeni uticaj na reči koje biramo, posebno na TikTok-u, i doveli do novog oblika ezopovskog jezika inspirisanog internetom.

Za razliku od drugih mejnstrim društvenih platformi, primarni način na koji se sadržaj distribuira na TikTok-u je preko algoritamski napravljene stranice „For You“; postojanje pratilaca ne garantuje da će ljudi videti vaš sadržaj. Ova promena je navela prosečne korisnike da svoje video snimke prilagode prvenstveno algoritmu, a ne praćenju, što znači da je poštovanje pravila moderiranja sadržaja važnije nego ikad. Kada je pandemija izbila, ljudi na TikTok-u i drugim aplikacijama počeli su da je nazivaju “Backstreet Boys reunion tour”, “panini” ili “panda express”, jer su platforme smanjile rangiranje video snimaka u kojima se pandemija pominje po imenu u nastojanju da se izbore protiv dezinformacija.

Kada su mladi ljudi počeli da razgovaraju o borbi sa mentalnim zdravljem, govorili su o tome da „postaju neživi (becoming unalive)“ kako bi imali iskrene razgovore o samoubistvu bez algoritamskog kažnjavanja. Seksualne radnice, koje su sistemi moderiranja dugo cenzurisali, sebe na TikToku nazivaju „računovođama“ i koriste corn emotikone kao zamenu za reč „porno“. Kako se diskusije o glavnim događajima filtriraju kroz algoritamske sisteme za isporuku sadržaja, sve više korisnika iskrivljuje svoj jezik. Nedavno, u razgovoru o invaziji na Ukrajinu, ljudi na YouTube-a i TikToku su koristili emotikone suncokreta za označavanje zemlje. Kada podstiču fanove da ih prate negde drugde, korisnici će reći „blink in lio“ za „link in bio “. Eufemizmi su posebno česti u radikalizovanim zajednicama. Pro-anoreksija zajednice već dugo usvajaju varijacije moderiranih reči kako bi izbegle ograničenja.

Jedan rad sa Škole za interaktivno računarstvo Tehnološkog instituta Džordžije otkrio je da se složenost takvih varijanti čak povećava tokom vremena. Prošle godine, grupe protiv vakcina na Facebook-u počele su da menjaju svoja imena u „dance party“ ili „dinner party“, a influenseri protivnici vakcine na Instagramu su koristili slične kodne reči, nazivajući vakcinisane ljude „plivačima“. Prilagođavanje jezika da bi se izbegla kritika prethodilo je Internetu. Mnoge religije su izbegavale da izgovaraju đavolje ime da ga ne bi pozvale, dok su ljudi koji žive u represivnim režimima razvili šifrovane reči za razgovor o tabu temama. Rani korisnici Interneta koristili su alternativni pravopis ili „leetspeak“ da bi zaobišli filtere reči u chat sobama, image board-ovima, online igrama i forumima. Ali algoritamski sistemi za moderiranje sadržaja su sve prisutniji na savremenom Internetu i često na kraju ućutkaju marginalizovane zajednice i važne diskusije.

Tokom YouTube „adpokalipse“ 2017. godine, kada su oglašivači povukli svoje dolare sa platforme zbog straha od nebezbednog sadržaja, LGBTQ kreatori su govorili o tome da video snimci budu demonetizovani zbog izgovaranja reči „gej“. Neki su počeli da manje koriste reč ili da zamenjuju druge da bi svoj sadržaj monetizovali. U skorije vreme, korisnici na TikTok-u su počeli da govore „cornucopia“ umesto „homofobija“, ili kažu da su članovi zajednice „leg booty“ da bi označili da su LGBTK. Razgovori o zdravlju žena, trudnoći i menstrualnim ciklusima na TikTok-u su takođe konstantno niže rangirani, rekla je Ketrin Kros, 23-godišnja kreatorka. Pošto algoritmi na mreži često označavaju sadržaj koji pominje određene reči, bez konteksta, neki korisnici izbegavaju da ih izgovore u potpunosti, jednostavno zato što imaju alternativna značenja. Twitch i druge platforme su čak otišle toliko daleko da su uklonile određene emotikone, jer su ih ljudi koristili da komuniciraju određene reči.

U januaru su Kendra Kalhun, istraživačica lingvističke antropologije na UCLA i Aleksija Foset, doktorantkinja lingvistike na UC Santa Barbara, održale prezentaciju o jeziku na TikToku. Oni su opisali kako su se, samocenzurirajućim rečima u natpisima TikToksa, pojavile nove kodne reči algogovora. Korisnici TikTok-a sada koriste frazu „le dollar bean“ umesto „lezbejka“ jer je to način na koji TikTok-ova funkcija za pretvaranje teksta u govor izgovara „Le$bian“, cenzurisani način pisanja „lezbejka“ za koji korisnici veruju da će izbeći moderiranje sadržaja. Evan Greer, direktor Fight for the Future, neprofitne grupe za zaštitu digitalnih prava, rekao je da je pokušaj da se izbace određene reči na platformama uzaludna stvar. „Prvo, to zapravo ne funkcioniše“, rekla je. „Ljudi koji koriste platforme za organizovanje stvarne štete prilično su dobri u otkrivanju kako da zaobiđu ove sisteme. I drugo, to dovodi do kolateralne štete doslovnog govora”. Kreatori Big TikTok-a napravili su deljene Google dokumente sa listama stotina reči za koje veruju da sistemi za moderiranje aplikacije smatraju problematičnim. Drugi korisnici vode evidenciju termina za koje veruju da su ugušili određene video snimke, pokušavajući da obrnu inženjering sistema. „Zuck Got Me For“, sajt koji je kreirala administratorka meme naloga koju vodi Ana, je mesto gde kreatori mogu da postavljaju besmislene sadržaje koji su zabranili Instagram-ovi algoritmi za moderiranje.

Udruženje onlajn kreatora, grupa za zagovaranje rada, takođe je objavila listu zahteva, tražeći od TikToka više transparentnosti u načinu na koji moderira sadržaj. TikTok nudi onlajn resursni centar za kreatore koji žele da saznaju više o sistemima preporuka i otvorio je više centara za transparentnost i odgovornost u kojima gosti mogu da nauče kako algoritam aplikacije funkcioniše. Ali kako algogovor postaje sve popularniji i zamenske reči se pretvaraju u uobičajeni sleng, korisnici otkrivaju da moraju da budu još kreativniji da bi izbegli filtere. Na kraju stvaramo nove načine govora da bismo izbegli ovakvu moderaciju, a onda na kraju prihvatimo neke od ovih reči i one postaju uobičajeni jezik. Sve je rođeno iz ovog nastojanja da se odupre moderaciji.

Izvor: Whashingtonpost



