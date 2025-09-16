Internet arhiva protiv muzičara: Koja je cena čuvanja starih sadržaja?

Postignuto je poravnanje u tužbi u kojoj su muzički izdavači pokrenuli protiv Internet arhive zbog projekta Great 78, inicijative koja je trebalo da sačuva rane muzičke snimke koji postoje samo na starim pločama.

Za sada nisu objavljeni detalji poravnanja, ali sudski izveštaj je potvrdio da su Internet arhiva i UMG Recordings, Capitol Records, Sony Music Entertainment i druge izdavačke kuće „završili spor“. Više detalja bi moglo da bude obelodanjeno u narednih 45 dana, kada strane moraju da podnesu dokumenta za zvanično povlačenje tužbe. Malo je verovatno da će iznos poravnanja biti javno otkriven.

Nekoliko dana pre objave poravnanja, izdavačke kuće su nagovestile da su svi osim Internet arhive i njenog osnivača Brewstera Kahlea pristali da potpišu poravnanje, uključujući i inženjera zvuka Georgea Blooda, koji je takođe bio meta tužbe. Međutim, u danima nakon toga, Internet arhiva se priključila dogovoru, pa je objavljeno da su „strane postigle rešenje svih potraživanja i da više neće davati javne komentare o ovom pitanju“.

Za Internet arhivu — koja je nastojala da digitalizuje 3 miliona snimaka kako bi pomogla istoričarima da dokumentuju istoriju muzičkog snimanja — tužba muzičkih izdavača mogla je da znači finansijsku propast. Izdavačke kuće su tvrdile da je šteta iznosila 400 miliona dolara, navodeći da su izgubile prihode od striminga, jer su posetioci arhive preslušavali snimke sa Great 78 projekta.

Iako je IA tvrdio da je broj preuzimanja i strimova snimaka bio veoma nizak — dok je jedan veteran muzičke industrije procenio da bi realna šteta mogla biti tek oko 41.000 dolara — izdavačke kuće su u martu pojačale tužbu. U jednom podnesku dodali su toliko novih spornih dela da je procena štete porasla na 700 miliona dolara. Delovalo je kao da su odlučni da udvostruče pritisak u sporu, a bar jedan istoričar zvuka je sugerisao da bi ga jednog dana mogli da zažale zbog toga.

Važno je da se napomene da ovo poravnanje dolazi nakon što je Internet arhiva prošle godine izgubila pravnu bitku sa izdavačima knjiga, u kojoj je takođe mogla da bude suočena sa velikim odštetama. U tom slučaju iz arhive su tvrdili da izdavači nisu mogli da dokažu da je „biblioteka za vanredne situacije“ Internet arhive nanela štetu prodaji. Međutim, izdavači knjiga — koji su imali isti pravni tim kao i muzičke kuće — na kraju su dobili spor i dogovorili presudu koja je takođe uključivala neobjavljenu uplatu.

Budući da se sporovi verovatno završavaju poverljivim isplatama, izgleda da nikada nećemo saznati pravu cenu koju je digitalna biblioteka platila za odbranu svojih projekata digitalizacije.