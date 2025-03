Internet istorija: Prvi i najstariji YouTube video

YouTube je danas sastavni deo skoro svakog života, pa ponekad lako zaboravimo da nije postojao oduvek. Na ovoj platformi danas tražimo sve – od vesti do trejlera za nove filmove, pa je uticaj na pop kulturu i kulturu uopšte ogroman.

Pre nego što je YouTube dobio domen i prvi video, bio je tek ideja koju su zajedno uobličili Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim. Prema onome što su kasnije ispričali ideja se rodila nakon Super Bowl incidenta iz 2004. godine, tačnije trenutka kada je Janet Jackson imala problem s kostimom. Tako im je postalo jasno da ne postoji servis na kojem može da se pronađe kraći ili duži video zapis događaja koji su privukli pažnju sveta.

Prvobitna ideja je bila da web-sajt liči na video-dejting servise kao što je Hot or Not, ali se s tim planom nije otišlo daleko – korisnici nisu hteli da plaćaju platformu na kojoj će drugi ocenjivati njihov izgled i video snimke. Nakon toga se rodila ideja o servisu na koji će građani otpremati svakojake video snimke, bez određene teme.

Prvi YouTube video objavljen je 23. aprila 2005. godine. Radi se o klipu koji traje 19 sekundi, a naslovljen je „Me at the zoo“. Napravio ga je jedan od osnivača – Jawed Karim, a u videu se nalazi ispred kaveza sa slonovima. Snimljen je dok iznosi svoje mišljenje o surlama, a kasnije je snimak postao temelj servisa za koji danas znaju milioni korisnika (tačnije više od 2,7 milijardi).

Pogledajte prvi video:

Uprkos tome što se YouTube nosio s brojnim kontroverzama od svog nastanka, te se rvao s problemima u rasponu od ugrožavanja privatnosti do širenja teorija zavere, radi se o platformi koja je izvršila ogroman uticaj na internet i kulturu, pa i na čovečanstvo uopšte. Svako danas može da sazna i nauči sve što mu padne na pamet, dovoljno je da potraži YouTube tutorijal. Oni kojima se ništa ne uči mogu da gledaju sadržaje s mačkama, a ni to nije mala stvar.

