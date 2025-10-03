Internet pregledač koji se fokusira na bezbednost premašio 100 miliona korisnika

Pregledač Brave je u septembru dostigao 101 milion mesečno aktivnih korisnika, i 42 miliona dnevno aktivnih, čime je postavio novi sopstveni rekord.

Pretraživač koji se fokusira na privatnost, i koji je pokrenut 2021. godine, zasniva se na sopstvenom web indeksu, a porastao je na 1,6 milijardi mesečnih upita i 20 milijardi godišnjih. U saopštenju se navodi da svi upiti nisu došli iz Brave pregledača, i da otprilike 8% dolazi od korisnika Chrome-a.

Brave je pregledač se prvi pojavio još 2016. godine. Postao je zanimljiv jer blokira oglase i alate za praćenje, što povećava performanse, i integriše kripto-funkcionalnosti. Projekat je već 2021. dostigao 50 miliona aktivnih korisnika, što je bio značajan rast u odnosu na 24 miliona iz 2020.

Poslednjih godina Brave beleži rast popularnosti, delimično i zahvaljujući Zakonu o digitalnim tržištima (DMA), regulativi EU koja je stupila na snagu 2023. godine i obavezuje tehnološke kompanije da korisnicima ponude izbor. DMA je tako primorao Apple da, počev od iOS-a 17.4 objavljenog u martu 2024, uvede alternative Safari pregledaču. Prema izveštajima, to je povećalo instalacije Brave pregledača na iOS uređajima u Evropi za 50%.

Tokom prethodne dve godine Brave konstantno raste za oko 2,5 miliona novih korisnika mesečno, što je stopa koja nadmašuje usvajanje drugih pregledača. „Jasno je da 100 miliona korisnika ne predstavlja samo prekretnicu u rastu — već i pokret za bolji internet koji stavlja korisnike na prvo mesto“, izjavio je Brendan Ajk, izvršni direktor Brave-a.

Pored samog pregledača i pretraživača, Brave je pokrenuo i AI alate fokusirane na privatnost, koji beleže značajan nivo usvajanja. Prema podacima kompanije, njihov AI sumarizator, po imenu „AI Answers“, generiše 15 miliona odgovora dnevno. Nedavno predstavljeni Ask Brave, sistem koji objedinjuje tradicionalnu pretragu i LLM chat, bi trebalo da dodatno poveća taj broj.