Interpreter mode Google Assistant-a dolazi na sve pametne telefone

Prevodilački mod, mogućnost koja dozvoljava Google Assistant-u da prevede vaš razgovor u realnom vremenu, dolazi na vaše telefone. Google kaže da će raditi sa 44 jezika, a da će ova opcija moći da bude prizvana sa komandama poput: “Hey Google help me speak Thai”, ili “Hey Google, be my German translator.”

Kada uključite prevodilački mod, Assistant će prevesti vaš govor i čitati ga naglas. Na ekranu telefona, Assistant će moći da vam ponude i određene replike koje mogu da ubrzaju vaš razgovor, time što ćete odgovoriti a da ne morate da govorite.

Ovaj mod je prethodno bio samo moguć na Google Home Smart zvučnicima i pametnim ekranima. Google je već počeo sa izbacivanjem ovog ažuriranja u svoju aplikaciju, pa bi uskoro trebalo da imate ovu opciju na vašim Android i iOS uređajima.

Izvor: theverge

