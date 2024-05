Interstellar u bioskopima povodom desetogodišnjice filma

Nekako je prošlo skoro 10 godina otkako je naučnofantastična odiseja Interstellar Kristofera Nolana prvi put puštena u bioskope, a da bi proslavili predstojeću godišnjicu, Paramount Pictures i Warner Bros vraćaju je na veliko platno. Paramount je prošle nedelje na CinemaCon-u najavio da će Interstellar biti ponovo objavljen 27. septembra 2024. godine u IMAX 70 mm i digitalnom formatu. Interstelar, sa Metjuom Mekonahijem, En Hatavej i Džesikom Čestejn u glavnim ulogama, debitovao je u SAD u jesen 2014. godine.

Vredi gledati ga u IMAX-u

Interstellar nam predstavlja Zemlju bliske budućnosti koja postaje nenastanjiva zbog nepobedive bolesti koja je uništila skoro sve useve hrane. Tim astronauta kreće u svemir u potrazi za drugom planetom koja bi mogla da podrži život, koristeći crnu rupu da dopre do galaksije izvan naše, i dolazi do prostorno-vremenske dimenzije. To je sjajan film i bio je dobro prihvaćen u vreme objavljivanja (čak i ako je ostavio gomilu ljudi zbunjenih o tome šta se zapravo dogodilo), a zaradio je oko 731 milion dolara širom sveta.

Ako niste imali priliku da ga uhvatite u IMAX-u prvi put, definitivno vredi otići u bioskop.

