Intervju: Aleksandra Sević, Bambi – Digitalne komunikacije kao investicija

Brend Plazma kompanije Bambi nagrađen je kao najbolja Facebook stranicu na našim prostorima i jedan je od PC Press Top50 pobednika. Plazma zvanična Facebook stranica ima skoro 700.000 pratilaca i od trenutka kada je lansirana 2012. godine, osvojila je srca potrošača i svih digitalnih fanova.

Časopis PC Press zamolio je Aleksandru Savić, senior brend menadžera kompanije Bambi, da nam ukratko objasni na koji način brend Plazma prilazi digitalnim komunikacijama i koliko je važno da se s potrošačima komunicira putem društvenih mreža

Plazma je love mark, i komunikacija koju imamo s našim potrošačima je od neprocenjivog značaja. Često nam se javljaju s raznim idejama, pohvalama i pitanjima i zaista se svakom od njih odgovara, tj. insistiramo na dvosmernoj komunikaciji, jer je i to način kako da razumemo zadovoljstvo naših potrošača.

Da biste izgradili dobar odnos s potrošačima, morate poznavati dobro svoj brend. Koja je njegova vizija? Koja je njegova poruka? Šta je to što vaš proizvod ili uslugu dodatno izdvaja i zašto baš njega biraju potrošači? Bez obzira na to da li se odlučite za emocionalnu ili racionalnu poruku, morate dobro poznavati i navike potrošača. Za to su potrebna i detaljna istraživanja, pa čak i fokus grupe, kako biste dobili sveukupnu sliku i razvili način na koji će vaš brend komunicirati sa ciljnom grupom, ali i s pojedincem.

Digital nije samo redefinisao korisničko iskustvo, on ga i dalje redefiniše, jer smo svedoci koliko se sve brzo menja i koliko određeni alati, koje nam društvene mreže pružaju, mogu da pomognu u komunikaciji s potrošačem. Bitan je ton, bitno je da osoba koja radi Community menadžment poznaje brend, ali i takođe prepozna osobu s druge strane koja se obraća brendu, i na adekvatan način se prilagodi upravo tom fanu/potrošaču.

Tu je i pitanje načina na koji brend želi da komunicira s potrošačima. U društvu koje i dalje pokušava da se digitalizuje, morate imati sluha koliko su nove tehnologije baš za vas. Da li se nalazite u takvoj industriji? Da li je usluga namenjena velikom tržištu ili je dostupna samo određenom broju ljudi? To su pitanja koja jedan brend sebi mora da postavi pre nego što se odluči na korak dalje.

Brend Plazma je takođe sebi postavljao slična pitanja, i naša odluka da početkom prošle decenije krenemo u širenje na društvene mreže bila je upravo podstaknuta činjenicom da će se u budućnosti dvosmerna komunikacija prevashodno obavljati na društvenim mrežama.

Za nas je i te kako važno bilo da znamo ko su naši potrošači, u ovom slučaju ciljna grupa. Svakako da će ton na koji način brend sa svoje društvene mreže odgovara svom potrošaču biti donekle drugačiji. Tu se vraćam i na onaj deo oko načina na koji vodite svoje društvene mreže i koliko dobro osobe/agencije koje vam to rade poznaju vaš brend, ali i prepoznaju ko je s druge strane.

Lojalnost potrošača je maraton, nije trka na 100 metara. Strateški se planira i konstantno se radi na tome.

Na kraju, mogu ponosno da kažem da je brend Plazma u 2020. godinu ušao s novom kampanjom Plazma rituali, koja je odlično krenula i na društvenim mrežama. Za sada, imamo pozitivne reakcije ljudi na našim digitalnim kanalima komunikacije. Smatramo da će svako moći da se prepozna u nekom od Plazma rituala, a verujemo da će neko pronaći i inspiraciju za svoj novi Plazma ritual. Pozivam vas da pratite Plazmu na Facebook‑u i Instagram‑u i doživite na svoj način Plazma rituale i sve ono što vam Plazma nudi.

