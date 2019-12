Intervju: Ante Maršić, Vertiv – IT infrastruktura  je osnova svakog biznisa

Dragi gosti BIZIT 2019 skupa bili su prijatelji iz kompanije Vertiv, koji su održali interesantnu prezentaciju na temu „Planiranje, projektovanje i izgradnja server sobe“. Naš sagovornik bio je Ante Maršić, IT Channel Manager za CSE regiju, koji nam je približio aktivnosti ove kompanije, njene planove na polju IT infrastrukture, kao i njeno poslovanje u lokalu, ali i u čitavoj EMEA regiji, koja obuhvata veliki broj zemalja.

Možete li da približite našoj publici ključne tačke vašeg nastupa na BIZIT‑u?

O: Predstavili smo kontinuirani napor koji sprovodimo u proteklih godinu i po do dve na podizanju svesti o tome da kritična infrastruktura nije crna kutija koja stoji u sobi i koje se sete kada nešto ne radi, već da je potrebno proaktivno raditi na njoj. Uz male investicije može se obezbediti kontinuiranost i eliminisati problemi u svakodnevnom radu. Nikakve platforme i poslovna rešenja koje koriste kompanije ne mogu funkcionisati bez tog kamena‑temeljca, koji mi pružamo.

Koliko je teško to objasniti firmama kojima je primarna delatnost van IT‑ja?

O: Veoma je teško. U većini slučajeva ozbiljnost situacije se shvati tek kada se nešto dogodi i kada ih to udari po džepu. Tek tada se shvata koliko znači svaki minut nesmetanog poslovanja. Imali smo nekoliko ekstremnih slučajeva u regiji, kada smo pomogli lokalnim firmama da preduprede takve probleme. Primera radi, pomogli smo jednom dobavljaču iz auto‑industrije koji radi u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni, i posluje sa firmama kao što su Renault i Volkswagen. Svaki minut njihovog downtime‑a košta 150.000 evra. Da sve bude još gore, njihovi naručioci imaju sisteme preko kojih nadziru njihov rad, i ako shvate da njihov dobavljač ima problema, automatski se u roku od pet minuta otkazuje kompletna narudžbina, čime se troškovi eksponencijalno uvećavaju. Sve to ako server soba ne radi kako treba. To se rešava relativno malom investicijom u odnosu na ogromne potencijalne gubitke.

Možete li da dočarate kako izgleda proces razmišljanja kojim se dolazi do zaključka da je potrebna nova server soba?

O: Moramo puno da radimo na edukaciji ljudi, na podizanju svesti da se neke stvari moraju raditi onako kako treba. Ljudi često kupuju najnovija tehnološka rešenja kada su u pitanju serveri, ali koriste recimo UPS sa zastarelom tehnologijom, koji kaska i po pet do deset godina. Štedi se na onome što treba da bude kamen‑temeljac. Nema lakog odgovora na to pitanje. Nažalost, najbolje se svi edukuju tek kada se desi problem i tada se ponajviše razmišlja o investiciji.

Puno ste pričali o hlađenju, na šta se veoma retko misli. Koliko je adekvatno hlađenje važno za funkcionisanje IT infrastrukture?

O: Hlađenje se dosta zanemaruje. Obično se misli da je dovoljno instalirati neke klima‑uređaje, kakvi su dovoljni za hlađenje stanova i kuća. No, to su uređaji koji rade do dva meseca godišnje, pa i tada ne konstantno i punom snagom. Naša rešenja namenjena su kontinuiranom 24/7 radu, deset do petnaest godina, bez gašenja. Imate mnogo različitih rešenja, od onih za hlađenje jednog network sviča (koji može biti veoma bitan u konkretnoj firmi), do ozbiljnih lokacija gde je potrebno obezbediti da se hlade velike prostorije. Nažalost, činjenica je upravo da se na kvalitetnom hlađenju može uštedeti najviše novca. Mnogi se onda polakome i nisu svesni koliko je taj pristup pogrešan sve dok se ne dogodi problem.

Vertiv ide po čitavoj regiji, nedavno ste bili na svojevrsnoj turneji po okolnim zemljama. Možete li nam približiti vaše aktivnosti i kakvi su vam utisci s tih susreta?

O: Zanimljivo je da prezentaciju koristim već neko vreme, barem godinu dana. U njoj se nalazi priča o Tier standardima za data centre, i uvek se iznenadim koliko zapravo ljudi nije svesno da postoji klasifikacija data centara. Međutim, postoji i veliko interesovanje za to, uvek puno ljudi priđe s konstatacijom: „Upravo je to problem s kojim smo se susretali pre godinu ili dve, ali nismo znali kako da ga rešimo“. Stoga vidimo da sve što radimo ima smisla.

Puno se širimo u regionu, imamo dvocifren godišnji rast i prodaje i servisa već četiri do pet godina, što je jako veliki broj. Trenutno smo najveća kancelarija u EMEA (Evropa, Bliski Istok, Afrika) regionu sa oko 250 zaposlenih. U Zagrebu nam je lokalna prodaja koja pokriva 20 zemalja, od Ukrajine do Izraela. U nekim zemljama radimo direktno (Hrvatska, Češka i Rumunija), dok u ostalim radimo s partnerima i distributerima. Recimo, u Srbiji nam je partner Kimtec, i oni su naša „produžena ruka“. Drugi deo priče je naša fabrika, u kojoj se naša rešenja i proizvode, poput servera, hlađenja, UPS‑ova, IT ormara i ostalo i kompletiramo modularne data centre i modularne energetske sobe. To isporučujemo širom EMEA regije. Ceo know‑how je u Zagrebu, a postoji i specijalno inženjersko odeljenje koje opslužuje ceo svet, pružajući podršku kolegama i po Severnoj Americi ili Japanu. Baš smo nedavno u Japan isporučili data centar po Tier IV standardu sa 250 kW IT load‑a koji zadovoljava sve japanske standarde koji se tiču energetike i hlađenja.

Dešava li vam se da se susrećete s ljudima iz IT firmi koji ne razumeju potrebe IT infrastrukture?

O: Rekao bih da sve više ljudi razume potrebe IT infrastrukture. Grubo govoreći, rekao bih da oko 60‑70 odsto IT menadžera zna o čemu se tu radi. Sad, pitanje je da li je tridesetak procenata IT menadžera koji ne shvataju važnost kritične infrastrukture veliki ili mali broj. Rekao bih da je to otuda što se IT menadžeri u najvećem broju slučajeva bave softverskim rešenjima, ERP‑ovima i sistemima upravljanja. S druge strane, IT infrastruktura im radi, i dok radi, sve je super. Teško se opredeljuju da tu išta menjaju ili unapređuju sve dok se ne desi neki problem ili pak radikalan rast potreba koji prevazilazi mogućnosti postojeće IT infrastrukture. Nažalost, često dolazi do situacije da se zbog internih pravila o redukciji troškova, kompanije odlučuju za uštedu na IT infrastrukturi.

Šta želite da poručite našim čitaocima?

O: Cilj turneje po regionu jeste da pokažemo ljudima da imaju ne samo adresu kojoj mogu da se obrate, već da imaju „lokalno globalno znanje“. Imaju u lokalu firmu koja posluje globalno, kojoj nije problem da pomogne savetom i iskustvom. Svima stojimo na raspolaganju!

Korisna adresa: vertiv.com

Podelite s prijateljima

Tweet