Intervju: Delta je u ljudima

Svaka uspešna kompanija je jedna velika porodica čiji su članovi okupljeni oko zajedničke vizije i velikih ciljeva. Svaki cilj je dostižan ako zaposleni rastu zajedno s kompanijom. U Delta Holdingu, za rad sa zaposlenima zadužena je Monika Pejčić, direktorka sektora za ljudske resurse.

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na novinarsko-komunikološkom smeru. U Delta Holding dolazi 2013, kroz program „Mladi lideri” i 2014. preuzima poziciju menadžera internih komunikacija. Direktorka sektora za ljudske resurse postaje 2018. godine.

P: Već dugo ste u Delta Holdingu, pa je logično pitanje koliko zadovoljstvo u poslu utiče na vaš vrlo uočljiv lični razvoj i lojalnost kompaniji?

O: Postoji jedna lepa izreka: „Izaberite posao koji volite i nećete morati da radite ni jedan jedini dan u životu”. U tom smislu, zadovoljstvo u poslu je veoma važno. Dakle, svojim životnim izborima direktno stvaramo osećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva. Oduvek sam želela da se bavim komunikacijom i organizacijom, a na trenutnom radnom mestu uspela sam da objedinim obe oblasti. Svakodnevno zadovoljstvo koje osećam obavljanjem svog posla podstiče me da sagledavam u čemu mogu da budem još bolja, usavršavam se u tome, idući ka cilju da budem najbolja u tome što radim. Sloboda koju kompanija Delta Holding pruža svojim zaposlenima, pa i meni, u smislu iznošenja ideja i realizacije, rađa privrženost, na obostrano zadovoljstvo. Kada kompanija dostigne stupanj korporativne kulture na kome je zadovoljstvo zaposlenih na prvom mestu, pritom mislim na izuzetno kvalitetne i posvećene zaposlene, onda poslovni uspeh nije upitan, već je logična pozitivna posledica. Time se stvara i pogodno tlo za nove ideje koje su danas vrednije od bilo čega što je ljudski um materijalizovao.

P: Stasali ste iz programa „Mladi lideri”, a vidljivo je da tom programu posvećujete mnogo pažnje i vremena u okviru kompanije. Kako to izgleda u okviru Delta Holding-a?

O: Kada sam se pre osam godina prijavila na konkurs za „Mlade lidere”, nisam mogla ni da naslutim šta me sve očekuje u narednim godinama – od godinu dana provedenih u različitim sektorima kompanije, do radnog mesta menadžera za interne komunikacije, a zatim, pre dve godine, i preuzimanja pozicije direktora Sektora za ljudske resurse. Veliki broj obuka, edukativnih programa, konferencija, sesija s konsultantima bili su mi, a i danas su, na raspolaganju, kao i svim zaposlenima u Delti koji žele da uče i razvijaju se. Konkretno, program „Mladi lideri” je osmišljen da omogući mladim, talentovanim, fakultetski obrazovanim ljudima bez radnog iskustva da uče i razvijaju se u jednoj od najvećih privatnih kompanija u Srbiji, koja u zemlji, ali i izvan nje posluje uspešno već 30 godina. U zavisnosti od njihovih preferencija iskazanih tokom selekcije, godinu dana prolaze kroz najviše tri različita sektora u okviru kompanije.

Tamo gde se najbolje pokažu, preciznije, tamo gde se poklope njihova interesovanja i sposobnosti, ali i potrebe kompanije, preuzimaju početne pozicije i iz godine u godinu napreduju. Na tom putu imaju podršku mentora koji su edukovani za ovu važnu ulogu, ali i svih kolega koji uviđaju značaj prenošenja znanja na mlađe naraštaje i očuvanje riznice Deltinog višedecenijskog poslovnog iskustva. Osim toga, radimo na tome da jačamo timski i inovativni duh, ali i organizacione veštine svake generacije mladih lidera, pa oni zajedno rade na projektima koji imaju za cilj unapređenje poslovanja kompanije. Od 2012. do sada za program se prijavilo više od 20.000 kandidata. Selekcioni proces sadrži pet krugova, od kojih poslednji podrazumeva razgovor s višom potpredsednicom za strategiju i razvoj. Sve ovo govori o tome koliku pažnju poklanjamo ovom programu.

P: Zahvaljujući programu „Mladi lideri”, Delta na godišnjem nivou zaposli značajan broj mladih ljudi, često i bez prethodnog iskustva. Šta možete da preporučite mladim ljudima koji žele da se uključe u ovaj program? Koje su to osobine i kvaliteti koje treba da pokažu da bi uopšte ušli u ovaj program?

O: Tako je, poslednjih nekoliko godina Delta je zapošljavala više od 40 mladih lidera po generaciji. Najvažniji kriterijum je njihov entuzijazam da budu najbolji u onome što vole da rade. Rotacijom kroz različite sektore, mi im pomažemo da prepoznaju šta je ono što vole da rade i u čemu žele da se razvijaju, a kada to prepoznaju, omogućavamo im da se usavršavaju, iznose svoje ideje i napreduju. Nije nužno da neko radi ono za šta se obrazovao. Često tokom programa shvate da su odlični u prodaji, a završili su neki od tehničkih fakulteta. Dakle, najbitnije je da imaju entuzijazam, da su ambiciozni i željni znanja. Dodatne aktivnosti koje su imali tokom studiranja, na primer, članstvo u omladinskim organizacijama, samo im pomažu da lakše prođu proces selekcije. Bavljenje sportom je još jedan plus, znači da imaju razvijene radne navike, da su discplinovani, a ukoliko su se bavili timskim sportovima, da imaju razvijen i timski duh.

P: Koliko se razlikuju kriterijumi zapošljavanja, i uopšte rad, u odnosu na veličinu kompanije? Postoje li razlike i gde se najviše uočavaju? Kako „regrutuje” Delta Holding i šta je presudno?

O: Članice Delta Holding-a bave se agrarnom proizvodnjom, proizvodnjom hrane, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, prodajom automobila i razvojem nekretnina. Iako u velikoj meri raznorodni, naši biznisi imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je usmerenost ka vrhunskom kvalitetu usluga i proizvoda. U tom smislu, zaposleni su ključna karika – nije prioritet to koliko imaju znanja u određenoj oblasti u trenutku zapošljavanja, već koliko su sposobni i ambiciozni. Ovde najviše mislim na mlade ljude. Svakako, za neke pozicije neophodno je dugogodišnje iskustvo i ukoliko putem internog konkursa ne možemo da dođemo do odgovarajuće osobe, onda oglašavamo poziciju i biramo kandidata s najviše znanja i iskustva, za koga, pritom, smatramo da će se lako uklopiti u Deltinu korporativnu kulturu.

P: Jednom kad se neko nađe u velikom korporativnom okruženju, kako uočavate kandidate za uspon u hijerarhiji kompanije ili one koji možda treba treba da promene tim ili oblast angažovanja?

O: Deltina korporativna kultura je takva da podstiče napredak zaposlenih koji imaju veliki potencijal, a vrlo brzo istiskuje one koji nisu uspeli da se uklope. HR sektor tesno sarađuje sa svim rukovodiocima, a ima i razvijene talent programe, tako da niko, ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, ne ostaje ispod HR radara. Konkretno, talent program „Deltina budućnost” obuhvata mlade kolege koji su u kompaniji dve-tri godine, već imaju zapažena postignuća, i njihovi rukovodioci ih u budućnosti vide na menadžerskim pozicijama. Oni prolaze dvogodišnji program koji uključuje obuke iz različitih oblasti – strateški i finansijski menadžment, marketing, prodaja, moć pozitivnog liderstva i druge. Takođe, za svakog od njih kreiramo individualni razvojni plan i organizujemo koučing. Osim toga, za sve menadžerske pozicije u kompaniji definisani su naslednici u dogovoru s rukovodiocima i na taj način, takođe, čuvamo najbolje zaposlene. Postoji mogućnost i da je zaposleni veoma kvalitetan, ali su kolege prepoznale da bi se mnogo bolje snašao u drugoj oblasti i dao veći doprinos. U tom smislu, veličina kompanije i raznorodnost biznisa dopuštaju da se zaposleni rotiraju.

P: Na kraju, koliko ova zahtevna karijera utiče na vaš privatni život? Kad imate slobodnog vremena, na šta ga najčešće koristite?

O: Da se vratim na početak, kada radite ono što volite, vi zapravo ne morate da radite ni jedan jedini dan. Koliko volim ono što radim, toliko volim i da provodim vreme s porodicom i prijateljima, planinarim, putujem i čitam. Negujem radoznao duh, oduvek sam volela da upoznajem nove kulture i njihove običaje, što mi danas mnogo pomaže u proceni ljudi i njihovih sposobnosti. Aktivnosti u privatnom životu koristim da bih bila bolja na poslu i obrnuto. Mislim da je to jedini pravi način da budemo zadovoljni i tu pozitivnu energiju prenosimo i ljudima kojima smo okruženi.

Korisna adresa: deltaholding.rs

