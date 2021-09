Intervju: Honor se vraća na velika vrata

Kompanija Honor se odvojila od matičnog Huawei-ja i time konačno nakon dužeg vremena uspela da se iskobelja iz fatalne spirale sankcija koje američki režim uvodi svima koje smatra konkurencijom. Sa novim serijama uređaja spremaju se za veliki povratak.

Ipak, ono što te ne ubije, samo te ojača, kaže poslovica. Nelojalna konkurencija, veliki interni pritisci, domaće tržište koje je ekstremno agilno, sve su to izazovi sa kojima je Honor morao da se suočava u proteklom periodu. Deluje da su uspeli, s obzirom da su predstavljeni novi Honor 50 i Magic 3 telefoni, najavljeni su laptopi s Windows 11 operativnim sistemom, a Na sve to treba istaći da novi uređaji kompanije stižu sa podrškom za Google, odnosno GMS.

Da će nastup biti sve agilniji, potvrđuje i imenovanje novog generalnog menadžera za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Tu funkciju će obavljati gospodin Bruce Huang, i upravo je on bio naš domaćin, te otvoreno i bez ustezanja komentarisao najaktuelnija zbivanja koja se tiču njegove kompanije i nastupa kako lokalno, tako i globalno.

Kakvi su poslovni izazovi pred kompanijom Honor u Srbiji i na svetskom nivou? Koliko ste upoznati sa specifičnostima lokalnog srpskog tržišta?

Bruce Huang: Hvatamo zalet nakon što smo se odvojili od Huawei-ja i sproveli odgovarajuće interne reorganizacije. Idemo punom parom i u narednom periodu ćemo se u punom svetlu predstaviti ovdašnjoj javnosti sa kompletnim portfoliom. U našoj strategiji su veoma važni kako telekomunikacioni operateri, tako i maloprodajni lanci. Telekom, Telenor i A1 su naši pouzdani partneri i imamo odličnu saradnju sa svima. Slično važi i za Gigatron, Tehnomaniju i druge maloprodajne lance.

Svi imaju svoje mesto u okviru strategije nastupa i naša je želja da svi budu maksimalno ispoštovani. Rekao bih da se po tome i razlikujemo od drugih – smatramo da svi u lancu od proizvođača, preko dobavljača, prodaje, operatera pa sve do krajnjeg kupca moraju biti zadovoljni i samo je takva saradnja dugoročna i plodonosna, te u stanju da realizuje potencijal koji ima tržište. Trenutno, Honor zapošljava preko 10.000 ljudi širom sveta, a 50 odsto njih su stručnjaci za istraživanje i razvoj. Sa 30.000 maloprodajnih lokacija i 3.000 centara za korisničku podršku, u mogućnosti je da dopre do ljudi iz svih krajeva sveta.

Možemo li očekivati nove modele mobilnih telefona, naročito sada kada je Google ponovo prisutan?

Bruce Huang: Apsolutno! Veoma uskoro dolazimo s novim modelima, a već se zna da će Honor 50 serija biti dostupna u lokalu. Telefone vidimo kao osnovu čitavog ekosistema i polaznu tačku. Nakon njih, kupci će se dalje opredeljivati za druge pametne uređaje – satove, laptopove i tako dalje, ali oni su osnova i to je sasvim jasno.

Honor 50 serija je posebno važna za nas jer predstavlja odličnu osnovu i dobar izbor za svakoga ko želi veoma dobar telefon po prihvatljivoj ceni. U Kini smo postigli pravi bum sa njim, jer smo po njegovom predstavljanju i zahvaljujući njemu odmah izbili na treće mesto, pretekavši i rivale kao što su Apple i Xiaomi. Pravi fantastične fotografije, ima odlične performanse. Mislim da će kupci biti veoma zadovoljni, a to ćemo uskoro direktno proveriti.

Zabrinjavaju li vas najave novih sankcija od strane američkog režima?

Bruce Huang: Naš CEO George Zhao je to baš pre neki dan komentarisao za kineske medije. Stalno se priča da postoji mogućnost da nas neko opet doda na „entity list“, ali to su priče koje se ponavljaju svakih nekoliko nedelja i ništa se ne desi. Jednostavno, to nije nešto prema čemu se možemo upravljati. Ne postoje nikakve objektivne osnove za sankcije – Honor ima novog vlasnika, nema više nikakvih veza sa kompanijom Huawei, poslujemo potpuno odvojeno. Vidimo da i neki rivali povremeno završe na „entity list“ spisku, pa budu uklonjeni – Honor je tu da ostane i vraćamo se u velikom stilu.

Dakle, definitivno ćemo videti Google servise na novim Honor telefonima?

Bruce Huang: Tako je! Google servisi, odnosno GMS, su prisutni na novim Honor 50 i Magic 3 uređajima. Naše strateško opredeljenje je da donesemo svojim korisnicima maksimum vrednosti i definitivno naši kupci širom sveta žele prisustvo Google servisa na svojim uređajima. Za nas tu nema nikakve dileme i GMS je stoga prisutan na novim Honor telefonima.

Osim toga, želim da istaknem i partnerstvo sa kompanijom Qualcomm, koje je još jedno naše strateško opredeljenje. Nakon što smo postali nezavisni od Huawei-ja i njegovih čipsetova, pojavila se potreba da pronađemo novog partnera. Qualcomm čipsetovi su izbor većine korisnika, posebno u višim kategorijama gde se obraća pažnja na čipset i performanse telefona. Qualcomm CEO je bio naš gost prilikom predstavljanja Honor Magic 3 serije, što je još jedna potvrda našeg strateškog opredeljenja. Honor 50 je prvi pametni telefon koji koristi Snapdragon 778G. Pored Qualcomm-a, naš stari partner je i Mediatek, čiji se čipsetovi takođe koriste u srednjoj i gornjoj kategoriji uređaja.

Da li možda planirate otvaranje sopstvene brend radnje u Srbiji, s obzirom da su mnogi drugi krenuli tim putem?

Bruce Huang: Ne mogu da potvrdim ili demantujem, ali trenutno se radi na tome. Svesni smo značaja koji takva radnja ima. Podiže svest o brendu i ugled u očima kupaca, stavlja pred korisnika sve ono što kompanija nudi, a što je možda razuđeno po retail radnjama ili utopljeno u moru drugih konkurenata, a isto tako omogućava da pravite česte prodajne akcije u sklopu kojih korisnicima omogućavate da dođu do vaših uređaja po izuzetno povoljnim cenama. Definitivno razmišljamo u tom pravcu.

Šta se sve može očekivati od uređaja kompanije Honor na trištu Srbije?

Bruce Huang: Već smo rekli da su telefoni osnova celokupne 1+8+N strategije i osnova na koju se dalje sve nadograđuje. Najpre krećemo sa telefonima, a nakon toga ćemo videti sve iz Honor portfolija – telefone, tablete, laptope, pametne satove i narukvice, kao i mnoštvo drugih uređaja. Vraćamo se i želimo da ostavimo utisak! Srbija je veoma interesantno i zanimljivo tržište na kom smo beležili odlične rezultate, nekada i neočekivane. Recimo, prvi kontigent Honor laptopa je prodat već u samo nekoliko dana pretprodaje. Raduje nas da smo kompanija sa ugledom u očima srpskih kupaca, trudimo se da nudimo dobru vrednost za uložen novac i ne sumnjam da ćemo nastaviti tako i u narednom periodu!

