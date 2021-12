Intervju: John Cottrell, Endava CEO – Adriatik region je strateški bitan za rast Endave

Uprkos još jednoj pandemijskoj godini, kada su mnogi biznisi stagnirali, Endava je u poslednjoj fiskalnoj godini, na globalnom nivou, ostvarila uspeh u svim regionima i vertikalama sa finansijskim rastom od 30,4 odsto.

Kada ovaj procenat prevedemo na nešto opipljivo i reflektujemo ga na naš region, onda govorimo o proširenju poslovanja sa dve na čak 15 lokacija u Srbiji, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. To Endavu čini servisnom IT kompanijom s najvećom mrežom razvojnih centara u regionu.

O tome šta je doprinelo ovom uspehu, šta Endavu čini poželjnim poslodavcem, kako se bori s konkurencijom, ali i zbog čega je Adriatik region strateški važan za ovu britansku kompaniju, razgovarali smo sa Džonom Kotrelom (John Cottrell), CEO-om kompanije Endava.

Prema nedavno objavljenim finansijskim rezultatima iz prethodne fiskalne godine, Endava nastavlja da raste. Kako komentarišete ove rezultate i koliko su nedavne akvizicije doprinele ovom uspehu?

Rezultati poslednjeg kvartala su pokazali rast od oko 50 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je veoma veliki uspeh jer, čak i u našoj industriji, malo je kompanija koje napreduju tom brzinom. Većina Endavinog rasta je organska, što znači da je biznis rastao u postojećim kancelarijama. Doprinos tome, naravno, imaju i akvizicije, pri čemu je pripajanje Comtrade Digital Services (CDS) bilo ključno tokom prethodne godine. Međutim, naš rast kroz CDS nije isključivo posledica samog spajanja već i činjenice da je CDS ovom integracijom proširio svoj portfolio i klijentima sada nudi veći obim usluga nego ranije. Dodatno, sada se povećala i dostupnost mreže naših ljudi širom organizacije. Tako, na primer, klijent za kojeg je CDS pre spajanja mogao da angažuje 20 ljudi, sada može da dobije tim s njih 80. To su prednosti koje proizilaze iz spajanja za samu kompaniju, a samim tim povećavaju se i mogućnosti da uradimo kvalitetniji posao za naše klijente.

Region od strateškog značaja

Značajno ste proširili i poslovanje u regionu?

Endava je ranije bila prisutna u Beogradu i Skoplju. Tokom prethodne godine dodali smo tri grada na našu mapu u Bosni i Hercegovini, kao i tri lokacije u Sloveniji. Usledilo je i širenje u Srbiji, s kancelarijama u Kragujevcu i Čačku, a od maja ove godine imamo predstavništvo i u Novom Sadu. Kada je reč o našem timu u ovoj regiji, on trenutno broji više od 1400 ljudi. Sve zajedno nam je omogućilo da ostavimo mnogo veći trag. Širenje u Adriatik regiji smatramo dobrim strateškim potezom za rast kompanije.

U 2021. godini spojili smo se s još jednom kompanijom u regionu, a to je Five, s kancelarijama na četiri lokacije širom Hrvatske. Trenutno nas brojka od 15 kancelarija u pet država čini servisnom IT kompanijom s najvećom mrežom kancelarija u regionu.

Šta vaši zaposleni dobijaju kroz ovaj rast?

Kroz rast kompanije otvaraju se i nove mogućnosti za ljude da napreduju na više pozicije i preuzmu više odgovornosti. Ako ovo uporedite sa organizacijom koja se ne širi, nove mogućnosti za razvoj karijere se pojavljuju samo kada ljudi napuste kompaniju. Prava korist za zaposlene dolazi kada se organizacija širi. Navešću nekoliko primera. Recimo, rastom kompanije dobijamo više većih projekata i klijenata, samim tim otvara se i više različitih pozicija za projektne menadžere koji upravljaju njima, inženjerima su otvorene mogućnosti za rotacije na projektima, arhitekte dobijaju šansu da rade u tehnički izazovnijim okruženjima i tako dalje.

Ovakvi uslovi za rast stvaraju karijerne mogućnosti za naše ljude i pomažu im da unaprede svoje iskustvo kroz rad s klijentima iz različitih industrija.

Da li povećanje kompanijskog udela u regionu menja perspektivu Endave kao poslodavca?

Budući da Endava veoma brzo raste, mi ne samo da unapređujemo naše zaposlene na više i značajnije pozicije, već želimo da regrutujemo više sjajnih ljudi u gradovima u kojima poslujemo, povezujući ih s novim mogućnostima, međunarodnim klijentima.

Ako se pridružite Endavi, dobijate pristup ne samo perspektivnoj IT karijeri već i velikim i inovativnim projektima, radu s kompanijama na zapadnoj obali SAD, iz Londona ili nekim od najvećih kompanija u najuspešnijim gradovima širom Evrope. U suštini, povezujemo tehničke i poslovne izazove klijenata s našim inženjerima u ovom regionu koji će pomoći u njihovom rešavanju.

Razmena znanja i iskustva

Šta je ono što možete ponuditi potencijalnim zaposlenima?

Ono po čemu smo najviše poznati jeste pružanje podrške našim ljudima na njihovom ličnom i karijernom razvoju, otvaranje prostora za nove izazove, pružanje mogućnosti izbora i promene projekata.

Za razliku od zaposlenja u product kompaniji, gde se zaposleni fokusiraju na jednu specifičnu oblast tokom čitave karijere, u Endavi dobijate mogućnost rotacije na projektima iz različitih industrija, rad na novim tehnologijama i u različitim timovima bez potrebe za promenom kompanije. Dobijate dobro iskustvo u izazovnom okruženju kao deo velike globalne zajednice tehničkih eksperata. Ovim pružamo ljudima šansu da imaju sjajne tehničke karijere s puno varijeteta.

Na ličnom planu razvoja, naši ljudi su članovi snažne pass it on kulture, koja je omogućena spektrom internih događaja zasnovanih na deljenju znanja, posvećenim svim disciplinama koje imamo u kompaniji – Development, Testing, Arhitektura, Data, Project Management, Application Management, Biznis analiza i Creative services. Putem različitih internih platformi, naši ljudi se, pored povezivanja na tehničkom nivou, mogu povezati i prema svojim interesovanjima kroz različite hobi klubove i interne inicijative. Sve navedeno čini, sada već tradicionalnu, Endavinu kulturu koja prepoznaje i nagrađuje Endavljane koji joj doprinose kroz svoj svakodnevni rad.

Šta Endavu čini poželjnim poslodavcem?

Jedna od stvari koja Endavu čini tako uspešnom jeste činjenica da nas preporučuju oni koji rade s nama – naši zadovoljni klijenti se uvek vraćaju, što je pokazatelj da dobro radimo svoj posao. Ako to posmatramo kroz rast poslovanja, svake godine oko 90 odsto našeg biznisa čine korisnici koji su već ranije radili s nama.

Isto važi i za naše zaposlene. Veliki broj novozaposlenih koji su sada u kompaniji došli su putem preporuke od postojećih Endavljana, a to je oko 40 odsto od ukupnog broja ljudi koji su nam se pridružili. To znači da ih je neko ko već radi u Endavi pozvao i rekao: „Hej, ovde je sjajno, zašto ne razmisliš o tome da nam se pridružiš?”

Endava nastavlja da širi svoj biznis, kako u regionu, tako i u Srbiji uz kontinuirano širenje svojih timova na svim lokacijama. Kada je reč o Srbiji, trenutno imaju otvorene pozicije za više od 20 različitih tehnologija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Čačku.

Korisna adresa: careers.Endava.com

