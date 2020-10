Intervju: Linking with Blinking – Miloš Ivanović, Blinking CEO

Jedan od retkih pozitivnih trendova domaće privrede je plima softverskih firmi koje ne samo da energizuju regionalnu softversku ekonomiju, već i poziciju Srbije na svetskoj sceni. Jedna od zvezda takvog buma je kompanija Blinking.

Blinking je ambiciozna firma u usponu koja se posvetila rešenjima za korporacije koje žele da omoguće svojim klijentima kreiranje i korišćenje digitalnog identiteta za pristup uslugama. Sa nama razgovara Miloš Ivanović, CEO Blinking‑a.

Vaši startup dani su obeleženi serijama nagrada i priznanja. Da li to pomaže da se etablirate na tržištu?

Ponosni smo na te nagrade i priznanja, ali ne razmišljamo u tim terminima. Naša najveća nagrada je spisak ambicioznih klijenata koji u ovom trenutku žele da pričaju i rade sa nama. Prerasli smo tu startup fazu, ali taj neki duh, fleksibilnost i energija koji se povezuju sa startup kompanijama nas nikad nisu napustili. Mi i danas osećamo energiju i uzbuđenje sa svakim projektom i svakim novim klijentom, kao na samom početku.

Oblast za koju ste se specijalizovali – razvoj, digitalni identitet – je bumom digitalizacije, globalizacije i zarolavanjem Industrijske Revolucije 4.0 postala ključna za široko tržište. Da li vidite da je na tržištu sazrela potreba za takvim rešenjima?

Da, upravo to je ono što primećujemo. Svaka ozbiljna kompanija koja želi da funkcioniše na širokom tržištu i da na daljinu nudi klijentima usluge i servise moraće da se pozabavi problemom identifikovanja, praćenja i servisiranja takvih „digitalnih“ klijenata. One koje to ne urade ili urade traljavo platiće veoma brzo ozbiljnu cenu jer će klijenti glasati, kako to kažu poslovni analitičari, svojim „digitalnim nogama“, to jest potražiće tu uslugu negde drugde ako su iole zbunjeni, frustrirani ili usporeni procesom registrovanja i/ili prepoznavanja njihove digitalne persone.

U kojim industrijskim vertikalama se najviše traže vaša rešenja?

Za sada vidimo veliko interesovanje kod kompanija koje se bave finansijskim uslugama, prvenstveno bankama. Tu je zatim čitava generacija kompanija koje se bave širokim spektrom online igara i asociranim uslugama i koje žele da transformišu i unaprede svoje poslovanje da bude u skladu sa modernim trendovim i raznim državnim regulativama. U stvari, praktično sve vertikale gde veliki broj klijenata pristupa bitnim uslugama na daljinu su meta našeg interesovanja, a naravno i mi njihovog.

Ovo je interesantna oblast, očekujete li jaku konkurenciju?

Svesni smo da ima puno ambicioznih igrača koji su zainteresovani za ovu tržišnu oblast ali smatramo da je to dobar znak – tržište sazreva i transformiše se pred našim očima. Takođe smo samouvereni zato što znamo šta je uloženo u naša rešenja. Osnivači kompanije, univerzitetski profesori Miroslav Minović i Miloš Milovanović, su od samog osnivanja kompanije uneli nešto od tog pedantnog, preciznog i posvećenog duha u oblikovanje svih naših investicija.

Naš je tim je moćno oblikovan i tako talentovan – u prilici smo da, uporedno sa deployment‑om naših osnovnih ponuda, razvijamo čitavu seriju inovativnih proizvoda o kojima ćemo tek pričati. Splet rešenja koja smo razvili za potrebe klijenata koji žude za vrhunskim sistemom digitalnog identiteta su građeni na moćnim i sofisticiranim softverskim rešenja i alatima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji i blockchain tehnologiji uz naprednu enkripciju. Ne verujemo da će konkurencija tek tako da nas stigne.

Intrigira nas rast broja međunarodnih klijenata koji nam se obraćaju – to nas raduje ne samo zbog prilika za više izazovnih projekata, već zato što je to znak da tržište prepoznaje našu investiciju i kvalitet. To je savršeni podsticaj za dalji razvoj. Očekujemo da Digitalni identitet dugo bude vruća tema, a dok je tako, trudićemo se da vladamo tim poljem. U regionu, ali zašto da ne, i u svetu.

