Četvrta industrijska revolucija čini da se kompanije bore ne samo za regionalno, već i za svetsko tržište. U takvim uslovima, gde država ili regija više nisu granica već je dostupan čitav svet – sa svim zahtevima i surovom konkurencijom koja to prati – Comtrade treba da pruži dodatnu vrednost svojim klijentima.

Kako to učiniti? Kao kompanija koja se bavi tehnologijama, Comtrade treba da pruži inovativna rešenja i da klijentima omogući osvajanje novih tržišta. Microsoft LSP ugovor samo je jedan od koraka u tom pravcu, te potvrda da je Comtrade na dobrom putu, kao i pokazatelj ambicija ove „svetske, a naše“ kompanije.

Povodom najnovijeg poslovnog aranžmana Comtrade‑a i Microsoft‑a, razgovarali smo s Emilijom Ristić, izvršnim direktorom za strategiju i poslovni razvoj u kompaniji Comtrade. Bilo je reči o novim tehnologijama, ali i svetu koji se menja i kako one postaju sve dostupnije.

Comtrade je sklopio nove LSP ugovore u regionu. Šta oni podrazumevaju?

O: LSP je skraćenica koju smo mi u IT‑u navikli da koristimo. Licensed Solution Provider ugovor je potvrda našeg dugogodišnjeg partnerstva s Microsoft‑om i jedna vrsta priznanja da u potpunosti pratimo Microsoft‑ovu strategiju na polju savremenih cloud tehnologija koje menjaju tržište i koje su perjanica Četvrte industrijske revolucije. Potvrda je da smo na pravom putu u domenu odabira tehnologija, razvoja naših ekspertiza i inženjerskih mogućnosti. Taj status omogućava nam da još bolje i brže pratimo najnovija tehnološka dostignuća i nove industrijske standarde, pomažući svim našim klijentima u njihovom usvajanju.

Šta takav status Comtrade‑a znači za korisnike?

O: Za korisnike to znači da Comtrade nudi nove servise i usluge koji treba da pomognu našim klijentima da budu u toku sa svetskim tekovinama, kao i da pomognu u razvoju novih biznis modela kako bi bili aktuelni ne samo na nivou Srbije ili regiona, već interesantni za ceo svet. Danas, u uslovima globalne ekonomije, biti prvi u Srbiji u bilo kojoj industriji ne znači mnogo niti podrazumeva da će se ta firma dobro razvijati. Standardi i konkurencija su takvi da moraš da budeš dobar na nivou cele Evrope, pa i sveta.

Sve se, dakle, vrti oko cloud‑a. Kako da integrišemo poslovanje u cloud? Koja je optimalna strategija?

O: Cloud je samo jedna mogućnost da kompanije što brže i što lakše usvoje neke nove biznis modele i na taj način pomognu svojim korisnicima. Cloud sam po sebi nije svrha, to je alat i mogućnost da se firma danas ne brine o nekim stvarima na koje se ranije trošilo mnogo resursa. To znači da su tehnologije koje im nisu toliko bitne, na neki način, predali u ruke drugoj kompaniji koja se bavi upravo tim tehnološkim razvojem, te sada postoji prostor da se firma posveti ključnim biznis procesima, proizvodu i konkurentima u daleko većoj meri. Današnje vreme odlikuje „disrupcija“, gde se poslovni procesi drastično menjaju oslanjanjem na cloud aplikacije i servise.

Biti prvi u Srbiji u bilo kojoj industriji ne podrazumeva da će se firma dobro razvijati; standardi i konkurencija su takvi da moraš da budeš dobar na nivou cele Evrope, pa i sveta

Recimo, imamo Uber, firmu bez vozila i imovine, a kao takvi, doneli su potpuno novu viziju i pogled na taksi industriju. Zatim imamo Airbnb, firmu koja koristi servise i cloud tehnologiju u pozadini; nema nijednu nekretninu, ali ima više korisnika nego lanac hotela Hilton. Sve su to „disruptori“ u pojedinim industrijama koji koriste savremene tehnologije, a Comtrade, kao tehnološka firma, omogućava da se te tehnologije što brže usvoje; u tom smislu mi sve više predstavljamo partnera našim klijentima.

Kako ste uspeli da spojite inženjersku i domensku ekspertizu, s jedne, i cloud tehnologije, s druge strane?

O: Tako što smo od samog početka cloud‑a razvili inženjerski kadar koji je potpuno porastao u toj cloud priči. Imamo inženjere koji dugi niz godina rade ne samo sa cloud tehnologijama nego i sa onim pre cloud‑a, naravno i novi inženjerski talas koji je totalno cloud native. Potonjima su filozofija i način rada prilagođeni savremenim tehnološkim zahtevima. Oni se edukuju i prate nove tehnologije, a u tome nam je dosta pomogla i korporacija Microsoft. Kroz partnerstvo s njima smo se edukovali u tom domenu, tako da je i to jedan od razloga. Imamo 120 ljudi u razvoju koji imaju više od 300 sertifikata i oni su garancija da smo usvojili Microsoft cloud tehnologije. Na taj način donosimo novu vrednost našim klijentima.

Šta očekujete od daljeg razvoja Microsoft Cloud portfolija?

O: Microsoft cloud je platforma na kojoj treba da razvijemo naše proizvode i servise. Koristeći Microsoft platformu i njihove inovativne tehnologije, gradimo rešenja i plasiramo ih našim klijentima i korisnicima. Nekada se dešava da klijent ili korisnik i ne znaju da je u pozadini Microsoft platforma. Njima je bitno da u datoj industriji mi donosimo dodatnu vrednost i pomažemo im da se fokusiraju na svoj biznis: kako da pristupe novim korisnicima, kako da osvoje nova tržišta, upravo koristeći alate koji su negde u pozadini i bazirani su na cloud servisima. Zahvaljujući tome, klijent se ne bavi IT sektorom, već razmišlja o novim, inovativnijim biznis procesima, što donosi novo tržište i otvara nove mogućnosti.

Koliki je tim u kome radite i kako sarađujete u okviru tima?

O: Timovi nisu silosne organizacije. Više je to cross‑functional saradnja različitih timova i znanja, gde timski ukrštamo različita iskustva, od prodavaca, preko programera do sistem inženjera. Sarađujemo, širimo ideje, znanja i onda dolazimo do novih proizvoda i novih rešenja koja plasiramo kod naših korisnika. Nama je cilj da pomognemo klijentima koji rade u različitim industrijama da brže i bolje osvoje nova tržišta, nove korisnike, upravo koristeći inovativne tehnologije, i da tako budu „disruptori“ u svojim industrijama. Ono što je veoma bitno jeste da je to posebno odeljenje, Microsoft competency centar, gde postoje usko specijalizovani stručnjaci koji kao tim pokrivaju širok spektar znanja. Oni su eksperti u pojedinim servisima, kao što su AI servisi, Machine Learning i ostali domeni koji su danas veoma bitni u savremenom poslovanju, odnosno osvajanju novih korisnika i novih tržišta, što je za naše klijente najbitnije.

Nama su suštinski najbitniji faktor u celom timu inženjeri i njihova znanja. Među njima se nalaze oni koji imaju dosta iskustva, ali i mladi ljudi koji donose novu viziju, pristup, agilne metodologije, koji su okretni, fleksibilni i veoma brzo usvajaju znanja. Pridajemo veliku pažnju mladima u našem timu. Data im je mogućnost da iskažu kreativnost, unesu novitete i da se dokažu. Među njima ima dosta onih koji su veoma mladi postali menadžeri određenih sektora i vode ozbiljne timove upravo zbog svoje kreativnosti i mogućnosti da brzo napreduju i pokažu se, iskoriste sva svoja znanja koja su ranije stekli uz pomoć Microsoft‑a i njihovih tehnologija. Koristeći tehnološkog giganta kao partnera i našu mogućnost da dosta saznamo od Microsoft‑a, izgradili smo veoma jak tim, koji je prerastao regionalni nivo i pokriva čitav svet u različitim industrijama.

Korisna adresa: comtradeintegration.com

Podelite s prijateljima

Tweet