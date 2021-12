Intervju: Vladimir Ostojić, Motorola – Godina uspeha

Motorola je imala veoma zapažen nastup na srpskom tržištu u proteklom periodu. Kompanija je zauzela treće mesto po prodaji, donela nekoliko bitnih inovacija, unapredila korisničku podršku, a i dalje je jedina čije telefone možete prosto da vratite ukoliko niste zadovoljni, bez dodatnih pitanja. Sumirali smo rezultate uspešne godine s Vladimirom Ostojićem, direktorom prodaje za Adriatic regiju u kompaniji Motorola

Kakvi su poslovni rezultati kompanije Motorola na domaćoj sceni i na svetskom nivou?

Veoma mi je drago što mogu da kažem da je kompanija Motorola zabeležila rast u 2021. godini i što se sve veći broj korisnika u svetu, ali i Srbiji, odlučuje da svoje poverenje pokloni Motorola telefonima.

Zahvaljujući izuzetnoj ponudi mobilnih uređaja, ali i njihovom kvalitetu, Motorola je u drugom kvartalu 2021. godine zaslužila poverenje 44 odsto većeg broja korisnika koji su se odlučili za njene telefone u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Među zemljama s najvećim rastom broja novih korisnika posebno se izdvaja Srbija, s porastom od 58 odsto u poređenju s prethodnom godinom.

Za odlično poslovanje prvenstveno su odgovorni izuzetni telefoni koje je kompanija ponudila svojim kupcima, posebno premijum edge 20 serija koja korisnicima nudi izuzetne performanse po zaista pristupačnoj ceni, posebno model edge 20 pro, ali i uređaji iz visoke srednje klase, među kojima se izdvajaju Motorola G100 s moćnim Qualcomm Snapdragon 870 procesorom i naš najnoviji model srednje klase g200 s najmoćnijim Snapdragon procesorom sa oznakom 888+.

Posebno smo srećni i zbog brojnih nagrada koje su ovi telefoni u Srbiji dobili od veoma cenjenih IT medija, među kojima je i PC Press.

Promenili ste strategiju u sferi mobilnih telefona i sada vidimo mnogo više modela, a očekuje se i osvežavanje uređaja u višoj klasi koji su došli nakon dužeg odsustva. Šta je dovelo do takvih opredeljenja i da li ćete nastaviti tim putem?

Jedan od ključnih temelja Motorolinog poslovanja je veliki fokus koji smo stavili na potrebe korisnika. Pažljivo smo osluškivali i pratili šta naši korisnici traže i žele od svojih telefona. Pored odličnih uređaja u srednjoj klasi, uvideli smo i potrebu tržišta za premijum telefonima koji se neće izdvajati samo vrhunskim performansama već i cenom. I to je bio glavni pokretač naše premijum serije sa oznakom edge. Ove godine predstavili smo drugu generaciju edge uređaja koja donosi maksimalne performanse, ali i veoma konkurentnu cenu. Edge 20 pro, edge 20 i edge 20 Lite modeli opremljeni su svim onim stvarima koje korisnici žele, kao što su moćni procesori, pregršt RAM-a i interne memorije, velike baterije, vrhunske kamere i sjajni ekrani, a tu je i znatno niža cena u poređenju sa sličnim premijum telefonima koje nudi konkurencija.

U kolikoj meri je unapređen imidž kompanije u poslednjim godinama?

Motorola je oduvek bila na samom čelu smartfon industrije, a to dodatno odslikavaju brojne inovacije koje smo predstavili korisnicima, od prvog telefona sa savitljivim ekranom koji smo otkrili pre dve godine, pa do edge 20 serije koja predstavlja kulminaciju svih tehnoloških unapređenja na kojima smo radili.

Verujem da će reputacija brenda Motorola kod korisnika u budućnosti samo nastaviti da dobija na snazi, jer ljudi žele da imaju pristup najnovijim tehnologijama, a naša misija jeste upravo to – demokratizacija tehnologije. Želimo da svi imaju pristup najnovijim unapređenjima, a to je moguće samo ako blisko sarađujete s korisnicima i nudite im telefone kakve oni zaista žele, i to po ceni koja im odgovara.

Dobrim poslovnim rezultatima svakako su doprinele i brojne akcije za korisnike, uključujući veoma prepoznatljivu i specifičnu „Probaj Motorolu” akciju. Šta se može očekivati u narednom periodu?

Poslovanje kompanije Motorola od prvog dana okrenuto je korisnicima i njihovim potrebama. Akcija „Probaj Motorolu” zaista je nešto izuzetno i jedinstveno u svetu, jer to ne nudi nijedan drugi proizvođač telefona. Motorola je jedina kompanija koja korisnicima omogućava da vrate telefon ukoliko im iz nekog razloga on ne odgovara, a mi ćemo im vratiti novac.

Takođe, jedna od trenutno najvažnijih stvari za korisnike u ovom trenutku svakako je bezbednost njihovih podataka i zato, u saradnji s kompanijom Lenovo, svaki Motorola telefon dolazi sa ThinkShield for mobile bezbednosnom platformom koja donosi potpuno nove slojeve zaštite svakom korisniku.

Uz ThinkShiled for mobile, svaki Motorola telefon dolazi s nadograđenom bezbednošću, što je posebno važno za poslovne korisnike koji mogu da budu sigurni da Motorola telefoni nisu samo idealan izbor za njihove poslovne potrebe već nude i superiornu zaštitu svih podataka koji se u njima nalaze, pogotovo kada se ti uređaji koriste unutar poslovne mreže.

Uveli ste nekoliko inovacija u novijim generacijama mobilnih uređaja, među kojima je jedna od najnajavljivanijih „Motorola Ready For”. Kako ste rešili da idete tim putem i smatrate li da korisnicima znači ta dodatna vrednost?

Specifikacije današnjih telefona gotovo da pariraju onome što je moguće uraditi laptopom, ali im nedostaje svestranost koju kompjuteri nude, pogotovo kada su posao i zabava u pitanju. Motorola Ready For je naš način da maksimalno iskoristimo sve ono što mobilni telefon zaista može i korisnicima pružimo potpuno novi doživljaj korišćenja i uživanja u sadržaju.

Uz Ready For, nikad nije bilo lakše prebaciti sav sadržaj sa displeja telefona na veliki ekran televizora ili monitora kako bi korisnici mogli da uživaju u igrama, drugom multimedijalnom sadržaju i lakše obavljaju poslovne obaveze, poput video-konferencijskih poziva.

Iskreno verujem da Ready For pomera granice jer bez problema možete da povežete svoj smartfon s bilo kojim monitorom kako biste koristili sve aplikacije na velikom ekranu, lakše slali mejlove ili obrađivali fotografije i video-materijal.

Motorola je poznata po tome što intenzivno sarađuje s Google-om. Kako u praksi izgleda ta saradnja i koliko utiče na iskustvo koje korisnici dobijaju na Motorola telefonima?

Motorola želi svim korisnicima da pruži čisto Android iskustvo, i to je ključni deo saradnje s kompanijom Google. Motorola telefoni ne dolaze sa dupliranim aplikacijama i nepotrebnim softverskim skinovima koji samo mogu da uspore uređaj, pa samim tim oni u startu rade brže zbog bolje iskorišćenosti resursa koji su na raspolaganju. Umesto da usporavamo sistem dodavanjem mnogobrojnih aplikacija koje malo ko koristi, trudimo se da dodatno unapređujemo one koje već dolaze sa Android-om.

Kada je reč o podršci, Motorola je specifična po tome što nudi Android Enterprise Recommended uređaje poslovnim korisnicima. Šta to u praksi znači i na koje načine to olakšava život domaćim kompanijama?

Način na koji mnogi od nas obavljaju svoje poslovne obaveze danas, drastično se promenio. Zbog toga je kompanijama i poslovnim korisnicima svih formata danas prioritet da rade u bezbednom, inteligentnom i efikasnom okruženju. Naši uređaji sa specijalnom biznis sertifikacijom, od najvišeg do najnižeg cenovnog segmenta, pružaju sve ono što je poslovnim korisnicima danas najvažnije – 5G Internet brzine, izuzetne performanse i bezbednost koja je integrisana u svakoj fazi životnog ciklusa uređaja.

Zahvaljujući Android Enterprise Recommended sertifikatu, svi telefoni unutar naše poslovne ponude su u skladu sa specifičnim potrebama biznis korisnika koje se tiču hardvera i softvera, bez obzira na to koliki broj telefona je u floti.

Poslovni korisnici mogu da povećaju efikasnost zaposlenih koji rade van kancelarije pružajući im povezanost, bezbednost i napredne funkcije u svakom trenutku.

Najvažnije, svi Motorola Android Enterprise telefoni dobijaju bezbednosne apdejte na mesečnom i dvomesečnom nivou radi maksimalne zaštite podataka koji se u njima nalaze.

Na samom kraju, možete li nam najaviti šta uskoro stiže od uređaja i servisa, te čemu korisnici u Srbiji mogu da se nadaju, kako obični kupci, tako i poslovni korisnici?

Baš kao što smo modelom g100 i nedavno predstavljenim G200 pokazali da je moguće da uređaj iz srednje klase ima najmoćniji Snapdragon procesor, da premijum telefon ne mora da košta više od 1.000 evra, modelima iz edge 20 porodice koji donose vrhunske performanse po ceni znatno nižoj od one koju imaju slični telefoni. Verujem da ćemo i u narednoj godini nastaviti da pomeramo granice onoga što telefon može da bude i ponudi korisnicima.

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr

Podelite s prijateljima

Tweet