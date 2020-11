Intervju: Zebra nudi odgovore na izazove

Nebojša Stankić se nedavno pridružio češkoj brzorastućoj kompaniji za distribuciju bezbednosnih rešenja s dodatnom vrednošću, Zebra Systems, kao regionalni menadžer za jugoistočnu Evropu koji promoviše GFI, Acronis i SolarWinds Solution.

Posle 11 godina u srpskom Telekomu, poslednjih 20 godina Nebojša Stankić je radio u međunarodnoj distribuciji IT rešenja promovišući Symantec, Citrix, Palo Alto, Sophos i druge napredne dobavljače rešenja za slovenačke, američke i britanske kompanije. Na tom polju Stankić postiže rezultate i rast u Jugoistočnoj Evropi uporediv s vrhunskim svetskim dostignućima.

P: Zebra Systems je već poznat našim čitaocima, ali ova godina je promenila situaciju utoliko što je na naše tržište donela dodatni niz vrednih distributivnih programa. Koje biste programe izdvojili i preporučili korisnicima?

O: Istakao bih GFI zbog portfolija čiji proizvodi odgovaraju profilu korisnika u Srbiji i cenovno su pristupačni. GFI portfolio zaokružuje potrebe malih i srednjih preduzeća, u smislu nadzora osnovnih servisa, komunikacionih potreba, sigurnosnih i alata za praćenje procesa, kao npr. Help-desk rešenje. Zebra Systems takođe donosi odličnu podršku partnerima koji opslužuju svoje korisnike po MSP modelu – Managed Service Providers. Korisnik plati samo šta je potrošio u tekućem mesecu.

P: Kao nikada ranije, u ovom periodu smo se suočili s novim i raznovrsnim sigurnosnim izazovima. Koliko je rad od kuće iskomplikovao bezbednosnu situaciju?

O: Rad od kuće se može gledati kao blagoslov ili kao kazna. Meni je oduvek odgovarao. Još tokom života u Srbiji, pre 20 i više godina, prilagodio sam sebi posao tako da sam većinu mogao da uradim na daljinu. Takav princip rada me je pratio i u inostranstvu, dok poslednjih desetak godina radim isključivo iz dnevne sobe. Meni je to odlično jer svakodnevno štedim vreme za odlazak na posao i povratak, bolje raspolažem slobodnim vremenom, a efikasniji sam u poslu koji radim.

Sigurnost u tom slučaju nosi neke izmene u odnosu na rad iz kancelarije, ali ništa dramatično i zabrinjavajuće. Ako se zaposlenima objasni na ljudski prihvatljiv način, oni to mogu brzo da usvoje i nastave dalje. Kao pojedinci, i društvo u celini, trebalo bi malo opuštenije da prihvatamo i uvodimo promene. Tu su takođe i druge banalne aktivnosti koje u periodu lock-down-a mogu biti problem kako velikim, tako i malim preduzećima. Na primer, reinstaliranje računara, prijava i praćenje prijavljenih smetnji i slično. Na sve te izazove imamo adekvatne odgovore.

P: Kakva su vaša očekivanja na našem tržištu, ako uzmemo u obzir visoku osetljivost na cene IT rešenja i kako rešenja koja nudi Zebra Systems mogu da se uklope u celu tu sliku?

O: Mislim da je to ključno pitanje na koje Zebra Systems svojom ponudom nudi adekvatan odgovor. Sva rešenja koja nudimo tržištu (GFI, Acronis, SolarWinds MSP), svako na svom području, odličan su izbor na osnovu odnosa uloženog i dobijenog i cenovno su pristupačna. Pokrivaju potrebe u području mrežnih, sigurnosnih, backup i komunikacionih rešenja u rasponu od najmanjih do velikih preduzeća. To su proverena rešenja proizvođača GFI, Acronis, SolarWinds MSP, potvrđena dugogodišnjim postojanjem i rastom, prisutnim u celom svetu.

Želimo da tržištu Republike Srbije i šire, u regiji Jugoistočne Evrope, približimo rešenja pomenutih proizvođača. Očekujem da će tržište prepoznati vrednost u rešenjima koja nudimo, prihvatiti ih i imati koristi od toga kao društvo u celini.

Korisna adresa: Zebra.com

