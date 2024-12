Investicija ima, ali samo za one koji su već profitabilni

U 2024. godini, kapital za startape je i dalje prisutan, ali je dostupnost investicija ograničena na one startape koji već ostvaruju prihode i pokazuju spremnost za ostvarivanje profita.

Kraj godine donosi analize domaćeg startap ekosistema od strane vodećih investitora

Najveći trend ove godine bio je razvoj veštačke inteligencije (AI), koja je postala ključna tehnologija u mnogim industrijama, kako globalno, tako i u Srbiji.

Tanja Kuzman (Inicijativa Digitalna Srbija) izdvaja kao najvažniji globalni trend mega-investicije, posebno u AI startape, dok domaće startape vidi u fazi prilagođavanja novim uslovima. Zanimljiv proizvod koji je privukao njenu pažnju je Vinaver Medical, startap koji koristi AI za poboljšanje preciznosti u medicinskim dijagnostikama pomoću spektralnih rendgenskih snimaka. Tanja ističe da broj investicija u ranim fazama razvoja domaćih startapa raste, ali je broj investicija u kasnijim fazama stagnirao, delimično zbog globalne ekonomske nesigurnosti i nedostatka fokusa domaćih startapa na širenje izvan regiona. Veliki izazov za preduzetnike ostaje nedostatak ekspertize u prodaji i marketingu, posebno kada je reč o prodaji na stranim tržištima.

Saša Popović (Vega IT) takođe navodi AI kao ključni trend, ali dodaje da investitori u 2024. godini favorizuju startape koji već ostvaruju prihod. Ovakav pristup smanjuje rizik u nesigurnim ekonomskim vremenima, iako može značiti manju potencijalnu zaradu za investitore. On ističe da su domaći startapi često usmereni na lokalna tržišta, dok bi trebalo da razmišljaju o širenju na globalna tržišta. Za narednu godinu, Vega IT planira rast od 30%, uz ulaganje u razvoj novih softverskih proizvoda za farmaceutsku industriju i dalji razvoj startapa kao što su Heartcount i Thrivea.

Jan Kobler (SC Ventures) primećuje da su startapi u njegovom portfoliju, poput Leanpay i Aeos, uspešno privukli višemilionske investicije, dok je akvizicija Orgnostic startapa od strane CultureAmp pokazala kako region već postaje sve relevantniji u globalnom startap ekosistemu. Jan ističe da je broj investicija u domaće startape 2024. bio manji nego prethodnih godina, ali je i dalje prisutan rast, naročito kroz regionalne fondove. On se slaže da ključni izazovi ostaju privlačenje vrhunskih talenta, koji često odlaze u inostranstvo zbog viših plata, kao i problemi u prodaji i marketingu. Za 2025. godinu, South Central Ventures planira da investira u 5-6 novih kompanija i da se fokusira na izlazak iz zrelijih investicija.

Tihomir Bajić (Fifth Quarter Ventures) smatra da je AI postao ključna tehnologija transformacije u mnogim industrijama, naročito u kreativnim sektorima, gde se koristi za generisanje koda i pravljenje filmova. Tihomir izdvaja Wonder Dynamics, koji je kupljen od strane AutoCAD-a, kao primer startapa koji donosi velike promene u industriji, i AMD koji je otvorio kancelariju u Srbiji za razvoj grafičkih kartica. On smatra da je izazov za domaće startape izlazak na strana tržišta, što uključuje izazove u razumevanju poslovne kulture i sticanju kontakata. U 2025. godini, Fifth Quarter Ventures planira da nastavi sa investiranjem u startape, sa ciljem da proširi partnerstva i prisustvo na globalnom tržištu.

Davor Sakač (TS Ventures) ističe da je 2024. godina bila obeležena rastom investicija u AI sektor, sa posebnim fokusom na startape koji kombinuju inovativna rešenja sa globalnom konkurentnošću. On izdvaja Reputeo i Mindsmiths kao primere startapa koji imaju potencijal da postanu lideri u AI sektoru u regionu. Sakač takođe ističe rastuće interesovanje međunarodnih investitora za domaće startape, što pokazuje napredak VC tržišta u Srbiji.

Sveukupno, 2024. godina bila je izazovna, ali i godina napretka za domaće startape, uz snažnu dominaciju AI tehnologije. Iako se broj investicija smanjio, prisutnost stranih investitora i ulaganje u startape koji već ostvaruju prihod ukazuje na stabilnost i budući rast domaćeg ekosistema. Ipak, ključni izazovi ostaju izlazak na globalna tržišta, privlačenje i zadržavanje talenta, kao i savladavanje problema u prodaji i marketingu. Investitori se nadaju da će naredna godina doneti dalji razvoj ekosistema kroz nove investicije, širenje i internacionalizaciju.

