Investicije ASML-a u Mistral AI

Holandska kompanija ASML će postati najveći akcionar Mistral AI sa 11% vlasništva.

Potencijal za zajednička istraživanja za buduće prilike

ASML se složio da uloži 1,3 milijarde evra u francusku kompaniju Mistral AI u okviru runde finansiranja vredne 1,7 milijardi evra. To vrednuje francuski start-up na oko 11,7 milijardi evra. To je više nego dvostruko u odnosu na procenu od 5,8 milijardi evra iz prošle godine.

Ovo takođe čini Mistral, evropskog rivala OpenAI, jednom od najvrednijih privatnih kompanija u Evropi, iako posluje manje od tri godine.

Za poređenje, OpenAI je procenjen na oko 500 milijardi dolara (425 milijardi evra). To znači da Evropa još uvek pokušava da stigne američke tehnološke gigante.

Predsednik i CEO ASML-a, Christophe Fouquet, rekao je: „Saradnja između Mistral AI i ASML ima za cilj da donese jasne koristi za ASML-ove klijente kroz inovativne proizvode i rešenja omogućena AI, i nudi potencijal za zajednička istraživanja za buduće prilike.“

Zahvaljujući novoj investiciji, holandska kompanija postaje najveći akcionar Mistral AI sa 11% vlasništva.

Ostali učesnici runde finansiranja uključuju prethodne investitore: Nvidia, Bpifrance, Andreessen Horowitz, General Catalyst i DST Global.

Finansijski direktor ASML-a, Roger Dassen, takođe će se pridružiti odboru Mistral AI.

Izvor: Euronews