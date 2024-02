iOS 17.3: Morate da preuzmete najnovije ažuriranje za iPhone

Apple je izdao iOS 17.3 u ponedeljak, 22. januara, uvodeći nove funkcije poput Stolen Device Protection i saradnje na plejlistama korisnicima iPhone-a.

Ovo ažuriranje rešava sigurnosni problem koji može biti aktivno iskorišćen, stoga ne odlažite to za kasnije

Ažuriranje takođe uključuje neke ispravke grešaka i sigurnosne zakrpe, uključujući onu koju je Apple naveo kao potencijalno aktivno iskorišćenu.

Da biste preuzeli ažuriranje, idite na Settings > General > Software Update, tap Install Now i pratite uputstva na ekranu.

Prema Apple-u, iOS 17.3 rešava više od deset sigurnosnih problema i grešaka. Jedna od ovih zakrpa odnosi se na WebKit, internet browser engine koji se koristi u Safariju i koji je razvijen od strane Apple-a.

Apple je napisao da WebKit može obraditi zlonamerno oblikovan web sadržaj koji može dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda. To znači da treća strana može ukrasti vaše podatke ili hakovati vaš uređaj u druge neželjene svrhe, prema IT servisnoj kompaniji Okta.

Zakrpe u iOS 17.3 rešavaju i druge probleme, poput onog u Safariju koji bi omogućio da privatni podaci korisnika tokom pregledanja budu vidljivi u Settings-u. Međutim, Apple je napisao da nijedan od ovih drugih problema nije bio aktivno iskorišćen.

Izvor: Cnet

