iOS 18 donosi više zvukova pozadine na vaš iPhone

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, slušanje prirodnih zvukova može smanjiti stres, ublažiti percipirani bol i podstaći pozitivno raspoloženje.

Evo šta treba da znate o ovim zvucima pozadine i kako da im pristupite.

Različite studije takođe sugerišu da beli šum može pomoći odraslima da nauče nove reči i poboljšati učenje u okruženjima punim ometanja. Ako imate iPhone, možete slušati prirodne zvuke i beli šum kad god želite.

Apple je 2021. godine predstavio iOS 15, koji je doneo skriveni dodatak vašem iPhone-u pod nazivom Zvuci pozadine (Background Sounds). Ova funkcija omogućava da vaš iPhone postane mašina za beli šum, a zvuke možete puštati samostalno ili dok koristite bilo koji podcast, muzičku ili video aplikaciju za streaming. Kada je Apple uveo ovu funkciju, bilo je dostupno šest ambijentalnih zvukova koji se mogu puštati u petlji: kiša, potok, okean, kao i svetli, uravnoteženi i tamni šumovi, koji su različiti tonovi belog šuma. Sa izlaskom iOS-a 18 u septembru, dodata su dva nova zvuka: noć i vatra. Umesto da kupujete novu mašinu za beli šum, uštedite novac i koristite svoj iPhone.

Postavljanje funkcije Zvuci pozadine

Otvorite Settings. Tapnite na Accessibility. Tapnite na Audio & Visual. Tapnite na Background Sounds. Aktivirajte prekidač pored Background Sounds na vrhu menija.

U ovom meniju možete i tapnuti na Sound kako biste poslušali različite opcije zvukova. Ako prvi put koristite ovu funkciju, zvuci će se morati preuzeti, pa može potrajati nekoliko trenutaka. U ovom meniju postoje još dva prekidača: Use When Media Is Playing i Stop Sounds When Locked.

Aktiviranjem opcije Use When Media Is Playing, Background Sounds će da nastavi da se reprodukuje dok gledate video ili slušate muziku.

Opcija Stop Sounds When Locked osigurava da se zvuci isključe kada se vaš uređaj zaključa. Ako ovo nije omogućeno, zvuci će nastaviti da se reprodukuju i kada je uređaj zaključan.

Korišćenje Zvukova pozadine putem Kontrolnog centra

Umesto da svaki put pretražujete Settings, možete dodati opciju za Zvuke pozadine u Kontrolni centar i aktivirati funkciju jednim dodirom.

Otvorite svoj Kontrolni centar. Tapnite na znak plus (+) u gornjem levom uglu ekrana. Tapnite na Add a Control pri dnu ekrana. Dodajte kontrolu Hearing sa slikom uha. Kada kontrola Hearing bude dodata u vaš Kontrolni centar, tapnite na njen ikonu. Tapnite na muzičke note pored opcije Background Sounds da biste uključili funkciju.

Takođe možete tapnuti na Background Sounds kako biste otvorili meni za izbor drugog zvuka i podešavanje jačine zvuka.

Korišćenje prečice za Accessibility za Zvuke pozadine

Background Sounds mogu se uključiti ili isključiti pomoću prečice za Accessibility sa početnog ekrana ili iz aplikacije. Evo kako da postavite prečicu:

Otvorite Settings. Tapnite na Accessibility. Pri dnu stranice tapnite na Accessibility Shortcut. Izaberite Background Sounds.

Sada, pritiskom na bočno dugme tri puta, Background Sounds će se uključiti. Ponovite tri puta da biste ih isključili.

Izvor: Cnet

Podelite s prijateljima

Tweet