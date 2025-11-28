iOS 26.1 donosi korisnu postavku koja rešava iritantan problem sa zvukom

Korisnici iPhone a koji koriste AirPods ili druge Bluetooth slušalice često su se susretali sa neprijatnom situacijom: dok slušaju sadržaj u slušalicama, telefon se iznenada poveže sa zvučnicima automobila ili drugog uređaja i preusmeri audio — što može rezultirati time da svoj sadržaj iznenada čuju svi oko vas. Nova verzija iOS 26.1 uvodi podešavanje koje omogućava da to više ne bude slučaj.

Kako sprečiti preuzimanje zvuka od drugih uređaja

Nepredviđeno prebacivanje zvuka događa se kada vaš telefon automatski prosledi audio na Bluetooth zvučnik, sistem u kolima ili drugi uređaj koji je povezan ili unapred uparen. U worst-case scenariju, dok slušate muziku ili podcast u slušalicama i ulazite u automobil, vaš iPhone može neprimetno prebaciti izlaz na zvučnike automobila — što može biti neprijatno ili čak kompromitujuće.

Nova funkcija, pod imenom „Keep Audio with Headphones“, nalazi se u podešavanjima: Settings → General → AirPlay & Continuity. Aktiviranjem ove opcije, zvuk koji dolazi na vaš iPhone nastaviće da ide kroz slušalice (ili bilo koji drugi izabrani audio uređaj) i neće se automatski prebaciti na drugi Bluetooth uređaj u vašoj blizini, što daje korisnicima veću kontrolu nad tim gde se čuje sadržaj i drastično smanjuje šanse da zvuk „odleti“ na neplanirani zvučnik.

Iako mnogi korisnici i ne primete ovu funkciju svaki dan, ona rešava frustrirajuće scenarije — posebno u automobilu, gde je slučajni izlazak zvuka na zvučnike tuđeg telefona povezanog sa sistemom vozila čest izvor neprijatnosti. Sada, zahvaljujući novoj postavki, moguće je zadržati kontrolu nad tim gde se zvuk reproducira.

Za kraj, preporučuje se korisnicima iPhone a da provere da li imaju instaliran iOS 26.1 — ili da nakon nadogradnje aktiviraju ovu opciju. Ako često koristite slušalice i želite da izbegnete nenamerno deljenje zvuka, ova opcija može značajno poboljšati iskustvo korišćenja. Novi update donosi dodatnu fleksibilnost i mir u svakodnevnoj upotrebi audio-uređaja.

Izvor: Macworld