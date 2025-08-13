iOS 26 donosi novi dizajn, korisne funkcije i kraj podrške za starije iPhone modele

Apple ove jeseni uvodi iOS 26, najnoviju verziju svog mobilnog operativnog sistema, donoseći najveće vizuelne promene u poslednjih nekoliko godina. Novi “Liquid Glass” dizajn, unapređene aplikacije i praktične funkcije kao što su Live Translate i grupni pollovi, čine ovaj update posebno uzbudljivim. Međutim, korisnici starijih iPhone modela bi mogli ostati bez podrške.

Koji iPhone modeli neće podržavati iOS 26

Za razliku od prošle godine kada nijedan model nije isključen, 2025. Apple ukida podršku za sledeće uređaje koji su lansirani 2018:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Ovi modeli više neće moći da preuzmu iOS 26 kada postane dostupan na jesen. Poslednji update koji će moći da koriste biće iOS 25.

Lista iPhone uređaja koji će dobiti iOS 26

Ako imate neki od sledećih modela, iPhone iz 2019. ili noviji, u potpunosti ste spremni za iOS 26:

iPhone SE (2. generacija i novije)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Šta ako ne želite da menjate telefon?

Ako vaš iPhone više nije kompatibilan, i dalje ga možete koristiti, ali uz ograničenja. Nećete dobijati bezbednosne zakrpe, što vas može učiniti ranjivim na malware. Neke aplikacije vremenom mogu prestati da funkcionišu ako zahtevaju noviji iOS. Takođe, izgubićete pristup novim funkcijama koje iOS 26 nudi.

Kada izlazi iOS 26

Apple tradicionalno objavljuje novi iOS sredinom septembra, neposredno pre lansiranja novih iPhone uređaja. Prošle godine, iOS 18 je izašao 16. septembra. Očekuje se da će iOS 26 biti zvanično potvrđen na iPhone 17 eventu početkom septembra.

Najzanimljivije funkcije iOS-a 26

Liquid Glass dizajn: Novi izgled početnog ekrana sa modernim ikonama, opcijama za dark mode i providne elemente. Dugmad sada “lebde” na ekranu, dajući elegantan osećaj.

Novi izgled početnog ekrana sa modernim ikonama, opcijama za dark mode i providne elemente. Dugmad sada “lebde” na ekranu, dajući elegantan osećaj. Redizajnirana Phone aplikacija: Sada možete videti kontakte, pozive i govornu poštu sve na jednoj stranici. Novi dodatak, Hold Assist, obaveštava vas kada agent odgovori, da ne slušate više dosadnu muziku.

Sada možete videti kontakte, pozive i govornu poštu sve na jednoj stranici. Novi dodatak, Hold Assist, obaveštava vas kada agent odgovori, da ne slušate više dosadnu muziku. Live Translate: Omogućava vođenje razgovora ili dopisivanje sa osobama koje govore drugi jezik, u realnom vremenu.

Omogućava vođenje razgovora ili dopisivanje sa osobama koje govore drugi jezik, u realnom vremenu. Polls u porukama: U grupnim porukama možete kreirati ankete, što olakšava donošenje zajedničkih odluka bez beskonačnih poruka u chatu.

Izvor: Engadget