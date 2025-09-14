iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 i macOS 26 stižu 15. septembra

Proverite da li su vaši uređaji kompatibilni sa najnovijim sistemima.

Liquid Glass dizajn

Na Apple događaju pored novih iPhone-a i Apple Watch uređaja, stigla je i vest o izlasku novih operativnih sistema. iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 i visionOS 26 izlaze iz bete i postaju dostupni za instalaciju 15. septembra.

Dve su velike promene ove godine. Prva je prelazak Apple-a na Liquid Glass dizajn, sa fokusom na providnost i fluidnost. Druga je promena u načinu označavanja verzija više neće ići redom (iOS 18, 19, itd.), već brojevi verzija sada odgovaraju godinama izdanja, radi konzistentnosti.

iPhone 17 serija stiže sa iOS-om 26 unapred instaliranim. Nadogradnja će biti dostupna i za iPhone 11, 12, 13, 14, 15 i 16, kao i za iPhone SE (druga generacija i noviji).

Što se tiče watchOS-a 26, biće podržan na novim modelima, zatim Apple Watch SE (2. generacija), Apple Watch Series 6 i novijim, kao i svim Apple Watch Ultra uređajima. VisionOS 26 biće dostupan za Apple Vision Pro.

Za macOS 26 (kodnog imena Tahoe) potrebni su sledeći uređaji:

MacBook Air sa Apple Silicon (2020 i noviji)

MacBook Pro sa Apple Silicon (2020 i noviji)

MacBook Pro 16″ (2019)

MacBook Pro 13″ (2020, četiri Thunderbolt 3 porta)

iMac (2020 i noviji)

Mac mini (2020 i noviji)

Mac Studio (2022 i noviji)

Mac Pro (2019 i noviji)

Za iPadOS 26 podržani su sledeći modeli:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9″ (3. generacija i noviji)

iPad Pro 11″ (1. generacija i noviji)

iPad Air (M2 i M3)

iPad Air (3. generacija i noviji)

iPad (A16)

iPad (8. generacija i noviji)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. generacija i noviji)

Za tvOS 26 datum izlaska još nije objavljen, navodi se samo „ove jeseni“. Glasine govore da Apple uskoro planira novi Apple TV 4K i da bi uz njega mogao da izađe i novi sistem. Kada se pojavi, tvOS 26 će biti dostupan za Apple TV 4K (2. generacija i noviji).

Na „Awe dropping“ događaju Apple je pored sistema predstavio i nove uređaje: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i Pro Max, AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 i Apple Watch Ultra 3.

