iPad odgovoran za pad Apple-ovih prihoda

Prvi put u 12 godina, od kako se proizvode iPad tableti, Apple nije obnovio liniju ovih uređaja tokom cele 2023. godine. To je direktno uticalo na pad prihoda kompanije za proteklu godinu.

iPad uređaji su bili odlično prihvaćeni od strane korisnika, još od kada su prvi put predstavljeni. Dok su Android zasnovani tableti išli tzv. „rollercoaster“ putanjom razvoja (ciklično im je rasla i opadala popularnost tokom vremena), iPad tableti su iz generacije u generaciju postajali sve popularniji. Jedan od glavnih razloga za to je što je Apple predstavio više iPad modela, sa različitim cenama, koji su targetirali različite grupe korisnika. Uz to, za svaki tablet je na godišnjem nivou predstavljana novija verzija.

Međutim, nešto se promenilo tokom 2023. godine. Poslednji iPad predstavljen je u oktobru 2022. godine. Kada je iPad Mini u pitanju, situacija je još „dramatičnija“ – poslednja verzija ovog tableta predstavljena je još 2021. godine. Prošle godine, taj oktobarski termin bio je rezervisan za promociju novog super-moćnog MacBook Pro laptopa i nekoliko drugih uređaja/dodataka, a jedini dodatak koji je bio namenjen tabletima je bio USB-C Apple Pencil.

Jedan od glavnih razloga zašto je preskočeno osveženje iPad linije tokom prošle godine, mogao bi da bude relativno loša prodaja. Prethodna godina bila je „prošarana“ različitim ekonomskim krizama koje su smanjile kupovnu moć korisnika, a to je sve pretočeno u smanjenu potražnju za uređajima, posebno za tabletima. Uz to, iPad uređaji spadaju među najmoćnije portabilne računare, i Apple za njih obezbeđuje dugogodišnju podršku. Takođe, postoji preveliki broj modela uređaja – klasičan iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro 11“, iPad Pro 12.9“, plus nekoliko varijanti svakog modela po pitanju količine storidža i tipova konektivnosti… Svi ti faktori, kombinovani sa smanjenim prihodima, očigledno su predstavljali prevelike troškove za Apple, bez očekivanja da će se uloženo vratiti kroz prodaju.

S druge strane, prekid „tradicije“ koja traje duže od decenije, može negativno da utiče na buduće potencijalne kupce iPad-a, koji bi mogli da odustanu od njihove kupovine. Apple to sigurno neće dozvoliti, pa nezavisni analitičari smatraju da bi tokom 2024. godine Apple mogao da predstavi veliki broj novih verzija tableta.

Izvor: Dexerto

Podelite s prijateljima

Tweet