iPhone 12 Pro: U potrazi za savršenstvom

Kako unaprediti nešto što je već bilo praktično savršeno? Apple se po ko zna koji put suočio sa tim izazovom, a rezultat je iPhone 12 Pro.

Četiri aduta

Dvanaesta generacija iPhone‑a stiže u nekoliko verzija sličnih karakteristika, koje se uglavnom razlikuju po dimenzijama ekrana: iPhone 12 Mini (5,4“), iPhone 12 (6.1“), iPhone 12 Pro (6.1“) i iPhone 12 Max (6.7“). Na test smo dobili iPhone 12 Pro, koji je po svemu sudeći optimalan izbor. Stiže u maloj i atraktivnoj kutiji, iz koje smo izvadili samo telefon i kabl za punjenje (USB‑C to Lightning); slušalice više ne dobijate uz telefon, kao ni punjač; poslužiće bilo koji adapter, mada se preporučuje MagSafe wireless charger.

iPhone je još jednom promenio neke od detalja dizajna – čelične ivice deluju čvršće i manje su sklone klizanju, mada su nešto „oštrije“ i prvih par minuta držanje u ruci je stvaralo neobičan utisak da ću se „poseći“. Ekran je zaštićen Ceramic Shield staklom, koje je veoma otporno na udarce i ispadanje uređaja, a ni voda neće naškoditi smartfonu pošto je oklopljen u skladu sa IP68 standardom. Rezolucija ekrana je nešto veća nego na prethodnoj generaciji, a prikaz je veoma dobar, naročito ako malo pojačate osvetljenje. Frekvencija osvežavanja je ostala na 60 Hz, što je minus o odnosu na Android telefone vrhunske klase. Nedostaje i čitač otiska prsta, pošto se Apple opredelio za prepoznavanje lica.

Novine i starine

Razvlačenje ekrana od ivice do ivice kućišta (ne računajući tu prilično veliki notch) je još pre nekog vremena zahtevalo ukidanje Home tastera, koji je zamenjen pokretom odozdo nagore za vraćanje na osnovni ekran. Drugi hardverski tasteri ne nedostaju – sa desne strane je taster kojim uključujete uređaj, a sa leve tasteri za pojačavanje i slabljenje zvuka kao i mali taster koji pomerate levo‑desno da isključite i uključite zvuk. To što je taster za uključivanje / isključivanje sa različite strane od tastera za upravljanje zvukom za mene je veliki plus, jer mi se na drugim telefonima sto puta dešava da hoću brzo da utišam neku dreku pa pogodim taster za isključivanje (što je nekad barem utišavalo zvuk, a sada se zavisno od aplikacije to baš i ne dešava uvek).

iPhone 12 Pro je spreman za 5G mrežu, što kod nas trenutno ne znači mnogo, podržava Wi‑Fi 6 i druge moderne protokole za komunikaciju tako da ste spremni za sve uslove. Impresivan je njegov procesor koji, zahvaljujući korišćenoj 5 nm tehnologiji proizvodnje, na prvim testovima za koje smo jedino imali vremena, prestiže sve smartfone koje smo do sada testirali. Veličinu interne memorije sami birate pri kupovini, i možete se opredeliti za 128, 256 ili 512 GB. Nema mogućnosti za umetanje dodatne SD kartice, kao ni drugog SIM‑a (barem u modelima za naše tržište), ali su podržani eSIM‑ovi.

Kamera najveći adut

Najjači adut novog iPhone‑a je kamera, bolje reći sistem kamera. Rezultujuće slike i dalje imaju „samo“ 12 Mp, ali paralelna upotreba širokih, ultra‑širokih i telefoto sočiva stvara savršenu kombinaciju, bez obzira na to da li slikate danju, uveče, u zatvorenom, na otvorenom… Smart HDR3 i LiDAR skener mehanizmi čine da treba jednostavno „škljocnuti“, a softver brine o svemu drugom. Nedostaje jedino nešto veći optički zoom (samo 2x).

Apple je telefonima iz iPhone 12 serije napravio značajan korak napred, pre svega što se tiče procesora i kamere. Napravili su kompaktan, lep i moćan pametni telefon koji se izdvojio po nekoliko važnih parametara. Trka se nastavlja…

Korisna adresa: Vipmobile.rs

