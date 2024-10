iPhone 16, uprkos dosadašnjem marketingu, još uvek nema Apple Intelligence. To će se promeniti 28. oktobra izdavanjem iOS-a 18.1, navodi Bloombergov Mark Gurman u današnjem Power On biltenu.

Ažuriranje će sa sobom doneti sažetke obaveštenja koje pokreće veštačka inteligencija, piše Gurman. Iako navodi samo taj primer, iOS 18.1 beta takođe uključuje neka poboljšanja Siri (poput boljeg razumevanja kada naiđete na reči), zajedno sa alatkama za pisanje i novom grafikom svetleće ivice duginih boja kada pozovete Siri na telefonu ili iPad.

Apple Intelligence radi samo na iPhone 15 Pro i novijim, ali je takođe dostupan u beta verziji za Mac i iPad sa Apple silikonskim čipovima (M1 i novijim), pa čak i ako nemate te iPhone uređaje, možda ćete i dalje moći da ga uzmem za spin. Gledajući unapred, takođe se priča da će biti podržan na sledećem iPhone SE.

Još uvek ćemo morati da sačekamo neke od značajnih funkcija Apple Intelligence-a. Siri obavlja zadatke za vas u više aplikacija i koristi vaše informacije kao kontekst nije bio deo beta verzija – to možda neće doći do marta sledeće godine. Ostale funkcije, uključujući Appleov Image Playground i Genmoji, mogle bi biti objavljene do decembra.

Izvor: TheVerge

