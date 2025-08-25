iPhone 17 Pro donosi 12 novina

iPhone 17 se očekuje sledećeg meseca sa novim dizajnom, performansama i kamerom ali i novim ažuriranjima.

Očekuje se da će Apple sledećeg meseca lansirati seriju iPhone 17, za koju se priča da će uključivati četiri modela: standardni iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Predstojeća linija iPhone se očekuje sa velikim nadama. Korisnici očekuju novi dizajn, performanse i nove mogućnosti kamere.

Za iPhone 17 i 17 Air se govori da imaju tanji i egronomskiji dizajn kao i da ima Super Retina XDR ekrane koji imaju bilju jasnoću i veću preciznost boje. Od modela Pro i Pro Max očekuje se da će ponuditi veće ekrane od ivice do ivice, adaptivnu brzinu osvežavanja i dodatnu izdržljivost sa keramičkom zaštitom.

Prema različitim izveštajima iPhone 17 Pro donosi 12 ključnih promena: aluminisjumski ram, pozadinu od stakla i aluminijuma, veliki pravougaoni dizajn kamere, mogućnost antirefleksije ekrana i mat završne obrade, redizajniran sistem oko zadnje kamere, kapacijtet baterije od 5.000 mAh, čip A19 Pro treće generacije, prednju kameru od 24 MP, 48 MP sa pokretim sočivom za 5x i 8x optički zum, dvostruki video režim snimanja videa i hlađenje parnom komorom na Pro modelima.

Očekivanja od linije iPhone 17 su velika a da li će sva biti zadovoljena videćemo.

Izvor: timesofindia.indiatimes.com