iPhone 17 Pro: Lako može da se ošteti

Izgleda da nije sve pesma s novim iPhone Pro modelom, pa ni maska nije otporna kao što se tvrdilo – lako može da se ošteti, posebno tamo gde su izbočine kamera.

Izgleda da iPhone 17 Pro i 17 Pro Max imaju vrlo malu otpornost na ogrebotine i oštećenja oko oštrih ivica izbočine kamere, piše The Verge. I tehnološki bloger Zak Nelson je ukazao na ovu slabost u testu izdržljivosti na svom YouTube kanalu JerryRigEverything, objašnjavajući da anodizovani aluminijumski sloj na iPhone 17 Pro i 17 Pro Max modelima „ne prijanja dobro na uglovima“, što stvara slabu tačku, otvorenu za oštećenja. Ovo je poznat problem elektrolitičkog procesa anodizacije, pa je jasno da je to bila dizajnerska odluka koju je Apple svesno doneo.

„Iz nekog razloga, Apple nije dodao zakošenje, zaobljenje ili radijus oko platoa kamere, i mislim da je to bilo namerno, da izgleda kul“, kaže Nelson u videu. „Ali ta odluka da uređaj izgleda kul kada se izvadi iz kutije će se obiti o glavu svima koji budu koristili ovaj telefon kasnije“, rekao je Nelson.

Video pokazuje da svakodnevni predmeti, poput novčića ili ključa, ako se nose u istom džepu sa iPhone-om 17 Pro, mogu da oštete taj premaz na oštrim uglovima izbočine kamere. Ali je važno i da se kaže da je isto takvo blago agresivno grebanje po ravnoj površini platoa kamere proizvelo samo prašinu koja se lako briše.

Blumberg je ranije izvestio da su demo primerci u Apple prodavnicama prošle nedelje već imali ogrebotine i oštećenja nakon samo nekoliko sati izlaganja, što se posebno videlo na tamnoplavim verzijama iPhone 17 Pro modela i crnom iPhone Air-u.