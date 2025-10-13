iPhone 17: Više Pro nego ikad

Apple je ovih dana predstavio novu generaciju svog najpoznatijeg proizvoda – iPhone 17. Na prvi pogled, radi se o nastavku poznatog dizajna i filozofije, ali ispod površine krije se niz tehnoloških pomaka koji menjaju način na koji posmatramo pametni telefon. Mnoge funkcije koje su bile rezervisane za Pro modele sada se nalaze i u osnovnoj verziji. Korisnik s pravom očekuje stalno pomeranje granica…

Autor: Miloš Jakovljević

Na planu spoljnog izgleda, iPhone 17 ostaje veran linijama koje Apple neguje već nekoliko generacija, ali sa suptilnim promenama. Kućište je izrađeno od aluminijuma visoke čvrstoće, dok je prednja strana zaštićena novom generacijom Ceramic Shield stakla, otpornijom na ogrebotine i padove. Na poleđini je stakleni panel u boji, sa nijansama koje su ove godine diskretnije i elegantnije, u rasponu od klasične crne i bele do nežnih tonova plave, zelene i lavande. Vodootpornost je zadržana na nivou IP68, što znači da telefon može preživeti i ozbiljnije susrete sa vodom.

Najveća vidljiva promena nalazi se na prednjoj strani: ekran dijagonale 6,3 inča, veći nego kod prethodnika, donosi novu dimenziju upotrebljivosti. Ali važniji je kvalitet prikaza – Apple je po prvi put u običnom iPhone-u uveo ProMotion tehnologiju sa osvežavanjem do 120 herca. To znači da skrolovanje izgleda znatno glađe, animacije su fluidnije, a osećaj interakcije podseća na ono što su do sada imali samo vlasnici skupljih modela. Uz to, ekran dobija i funkciju Always-On, pa i kada je zaključan može da prikazuje osnovne informacije. Vidljivost na otvorenom je poboljšana do nivoa od 3000 nita, što čini da ekran ostane čitljiv i kada je dan sunčan.

Novi čip i performanse

Unutrašnjost uređaja krije glavni razlog zbog kojeg je iPhone 17 više od pukog kozmetičkog osveženja. Novi procesor A19 izrađen je u TSMC 3-nanometarskoj tehnologiji i donosi kombinaciju dvaju moćnih jezgara za zahtevne zadatke i četiri energetski efikasna jezgra za svakodnevni rad. Ovaj balans omogućava ne samo brže izvršavanje aplikacija već i znatno duže trajanje baterije. Grafički procesor sa pet jezgara i dalje je jedan od najsnažnijih u mobilnom svetu, a Neural Engine sa 16 jezgara obezbeđuje dovoljno snage za sve veće oslanjanje iOS-a na mašinsko učenje i veštačku inteligenciju.

Posebno je zanimljiv novi čip za komunikaciju pod nazivom N1. On donosi podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread, standard koji je sve važniji za pametne kućne uređaje. Apple ovim pokazuje da iPhone više nije samo telefon, već i centralni čvor buduće kućne infrastrukture, sposoban da u realnom vremenu povezuje i upravlja velikim brojem uređaja.

Memorija i autonomija

Apple je u ovoj generaciji konačno podigao lestvicu i kada je reč o memorijskim kapacitetima. Osnovni model dolazi sa 256 gigabajta prostora za skladištenje, što znači da korisnici više ne moraju da brinu da li će im prostor ponestati već posle nekoliko meseci.

Radna memorija je povećana na osam gigabajta, pa telefon može da obradi i složenije zadatke bez usporavanja. Kada se tome doda poboljšana energetska efikasnost A19 čipa, jasno je zašto Apple tvrdi da iPhone 17 može da izdrži i do 30 sati reprodukcije video sadržaja. U praksi, to znači da se korisnici više ne moraju oslanjati na punjače i power-bank-ove tokom celog dana, čak i kada telefon koriste intenzivno.

Kamere, multimedija i sigurnost

Jedna od oblasti u kojoj Apple nikada ne pravi kompromis jesu kamere. iPhone 17 donosi novi sistem sa glavnim senzorom od 48 megapiksela i ultraširokougaonom kamerom koja omogućava šire kadrove i kreativnije fotografisanje. Softver za obradu slike koristi tehnike kombinovanja piksela kako bi snimci imali manje šuma i više detalja, bez obzira na osvetljenje.

Snimanje videa ostaje u vrhu industrije, a dodatno je unapređeno zahvaljujući boljoj stabilizaciji i mogućnosti da se istovremeno snima i prednjom i zadnjom kamerom. Prednja kamera sada ima rezoluciju od 18 megapiksela, što je primetno unapređenje u odnosu na ranije modele i omogućava još kvalitetnije selfije i video pozive.

Na softverskom planu, iPhone 17 dolazi sa iOS-om 26, u kojem Apple sve više ugrađuje ono što naziva Apple Intelligence – set funkcija baziranih na veštačkoj inteligenciji. Od pametnijeg predviđanja teksta, preko bolje organizacije fotografija i pretrage, do glasovnih komandi koje zvuče prirodnije nego ikad, AI postaje sastavni deo iskustva.

Posebno se ističe nova bezbednosna tehnologija Memory Integrity Enforcement, koja hardverski i softverski štiti sistem od ranjivosti poput buffer overflow napada. Apple ovim pokazuje da razume da pametni telefon danas nije samo alat za komunikaciju, već i centralni uređaj kroz koji prolaze gotovo svi naši podaci – od ličnih fotografija do poslovnih dokumenata.

Tehnološki značaj

Razlika u odnosu na iPhone 15 ili 16 je primetna. Osnovni modeli više nisu „siromašna rodbina“ u Apple-ovoj ponudi, već donose iskustvo koje se donedavno smatralo ekskluzivnim za Pro korisnike. Ekran sa ProMotion osvežavanjem, napredniji bežični standardi i ozbiljno unapređena kamera stavljaju iPhone 17 u centar pažnje i onih koji žele moćan uređaj, ali ne žele da plate dodatne stotine evra za Pro verziju. Naravno, Pro modeli i dalje zadržavaju prednosti u oblasti kamera i profesionalnih funkcija, ali prosečan korisnik dobija mnogo više za svoj novac.

iPhone 17 pokazuje trendove u industriji: sve veći značaj ekrana visokih osvežavanja, integracija AI u svakodnevni rad, prelazak na nove standarde bežične komunikacije i snažniji fokus na sigurnost podataka. iPhone 17 nije samo novi telefon u Apple-ovoj liniji, već i uređaj koji menja pravila igre. Sa ekranom koji je sada u rangu najboljih na tržištu, procesorom koji donosi više snage nego što je većini potrebno, kamerama koje podižu kreativne mogućnosti i softverom koji se oslanja na veštačku inteligenciju, on postaje simbol nove ere pametnih telefona. Strategija diferencijacije ostaje – oni koji žele još više i dalje će posegnuti za Pro ili Max modelima, ali granica između osnovnog i premijum iskustva nikada nije bila manja.

iPhone i konkurencija

Konkurencija ne miruje: Samsung, Google, Xiaomi i Oppa poslednjih godina agresivno guraju inovacije koje često dolaze znatno pre nego što ih Apple implementira. Najveći rival, Samsung Galaxy S25, predstavljen je mesecima ranije. On takođe ima ekran sa adaptivnim osvežavanjem do 120 herca, ali i veću dijagonalu, dok se Apple ipak okrenuo kompaktnosti. Galaxy modeli već neko vreme nude brzo punjenje 45 W i kapacitete baterije veće od 5000 mAh, dok Apple i dalje ostaje konzervativan sa sporijim punjenjem, ali na kartu optimizacije softvera. U praksi, razlika u autonomiji nije toliko drastična koliko bi brojke sugerisale, ali korisnici Android-a i dalje imaju osećaj da dobijaju više slobode u izboru.

Google Pixel 9 je takođe ozbiljan konkurent. On donosi napredne AI funkcije koje se u velikoj meri oslanjaju na cloud, dok Apple insistira na obradi podataka na samom uređaju. Pixel je poznat po izuzetnim fotografijama u noćnim uslovima i softverskim trikovima poput Magic Eraser-a, dok iPhone tradicionalno stavlja akcenat na prirodne boje i pouzdanost u svim scenarijima.

Kineski brendovi, posebno Xiaomi, idu još dalje u eksperimentima. Njihovi flagship modeli već nude ekrane od 144 herca i neverovatno brzo punjenje. Taj tehnološki spektakl često dolazi uz kompromis u vidu kraćeg životnog veka baterije, problematičnog softverskog ekosistema i slabije podrške za ažuriranja.

U poređenju sa drugima, iPhone 17 deluje konzervativnije, ali i sigurnije. Apple se retko odlučuje za eksperimente, radije uvodi proverene tehnologije u trenutku kada može da garantuje stabilnost i pouzdanost. To znači da korisnici možda neće dobiti najviše megapiksela ili najbrže punjenje, ali će dobiti uređaj koji u svakom trenutku radi predvidivo i bez iznenađenja.

iPhone 17 porodica

Slatka dilema kod kupovine iPhone-a je koji model izabrati: iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ili iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Air je novajlija u ponudi: najtanji i najlakši iPhone do sada, sa nešto manjim ekranom od 6,1 inča i fokusom na dizajn i eleganciju. Nema sve napredne funkcije koje poseduju skuplji modeli, ali se ističe komforom i praktičnošću za korisnike kojima je estetika važnija od vrhunskih kamera.

iPhone 17 je balansirani model sa ekranom od 6,3 inča, ProMotion osvežavanjem i Always-On prikazom. Nudi vrhunski ekran i performanse zahvaljujući A19 čipu, ali bez dodatnih Pro funkcija u kamerama i WiFi segmentu. Idealna je opcija za većinu korisnika koji žele snažan i dugotrajan uređaj, ali nemaju potrebu za profesionalnim alatima.

iPhone 17 Pro pravi jasan iskorak ka zahtevnijim korisnicima. Pored većeg ekrana od 6,4 inča, on donosi poboljšan A19 Pro čip sa jačim GPU-om i naprednijim sistemom hlađenja. Najveća razlika je u kamerama – Pro model dobija treću telefoto kameru sa optičkim zumom, bolje senzore i optiku. Tu su i brže USB-C konekcije (USB 3) koje omogućavaju profesionalni rad sa velikim fotografijama i video fajlovima.

iPhone 17 Pro Max predstavlja vrh ponude. Sa ekranom od 6,9 inča, on je namenjen onima koji žele najveći mogući prikaz i najbolje multimedijalno iskustvo. Sistem kamera donosi napredni periskopski telefoto modul sa zumom do 10x, što ga stavlja u sam vrh mobilne fotografije. Veća baterija pruža i dužu autonomiju, a Pro Max je jasno namenjen korisnicima kojima telefon predstavlja i primarni alat za rad i za zabavu.