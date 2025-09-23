iPhone Air u Kini kasni zbog eSIM

Apple će 19. septembra objaviti svoju predstojeću seriju iPhone 17 u većini zemalja širom sveta. Međutim, lansiranje iPhone Air-a samo sa eSIM-om odlaže se u Kini, verovatno zbog regulatornih problema oko odobrenja ugrađene SIM kartice.

Na vebsajtu Applea se navodi da će sva tri kineska državna mrežna operatera, China Mobile, China Telecom i China Unicom, ponuditi eSIM podršku za iPhone Air, ali se navodi da će vreme lansiranja biti podložno regulatornom odobrenju. Prednarudžbine za ostale nove telefone u liniji počinju u petak.

Prema pisanju South China Morning Post-a, Apple je lokalnim medijima rekao da sarađuje sa regulatornim organima kako bi iPhone Air doveo u Kinu „što je pre moguće“. Izveštaj se poziva na objavu China Mobile-a na društvenoj mreži Weibo, u kojoj se navodi da je mreža omogućila eSIM usluge za mobilne telefone, iako datum lansiranja nije pomenut.

Kineski telekom je objavio na RedNote-u poruku o pokretanju sopstvene eSIM usluge 19. septembra, kada bi trebalo da bude objavljena linija iPhone 17. Međutim, objava je u međuvremenu uklonjena.

