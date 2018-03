iPhone režim za bezbednu vožnju i pristojno blokiranje poruka

Opcija koja dozvoljava blokiranje notifikacija na iPhone uređajima tokom vožnje pokazala se korisnom i u drugim prilikama, te korisnici mogu da je primenjuju i kada žele da se isključe iz sveta, te odmore od velike količine informacija.

Opcija se pojavila u okviru iOS-a 11, a može da se podesi tako da automatski odgovara porukom koja druge informiše da korisnik trenutno nije u mogućnosti da im se javi, a zato što je sam tako izabrao. Apple je funkciju prvobitno predstavio kao opciju koja sprečava uznemiravanje tokom vožnje, a koja se automatski pokreće kada detektuje da se korisnik kreće većom brzinom, te onima koji u to vreme pokušaju da ga kontaktiraju šalje poruku da korisnik vozi, te da će im se javiti kasnije.

Ali ova opcija može da se koristi i u drugim prilikama, te da se modifikuje tako da korisnik ne dobija notifikacije svaki put kada želi da se odmori. Korisnici tako mogu da modifikuju i poruke koje se šalju preko ove opcije, što je korisno, budući da druge informiše o tome da se korisnik ne javlja zato što je tako izabrao, a ne zato što mu se dogodilo nešto što ga sprečava da dođe do svog telefona.

Dok opcija inače blokira notifikacije kada uređaj detektuje da se korisnik kreće većom brzinom, te se pokreće automatski, isključivanje i uključivanje je moguće i preko kontrolnog centra, a dozvoljava i ručno podešavanje. Tako je dovoljno da korisnik ode na Settings -> Do not disturb -> Activate manually, kako bi promenio uslove aktiviranja, te poruku koja se šalje drugim korisnicima. Tako će za vreme dok je ova opcija aktivirana korisnik dobijati samo poruke koje u svom sastavu imaju reč „hitno“ (urgent), budući da je ta reč okidač koji prekida blokadu, te omogućava da poruka dođe do korisnika. Opcija potom može da se doda u kontrolni centar, a tako što se ode na Settings -> Control centre -> customise controls -> i doda opcija “do not disturb while driving“.

Tako se dobija mogućnost pristojnog blokiranja poruka, a dok je korisnik na poslu, nekom važnom sastanku, dok vozi, ili jednostavno želi da se odmori bez uznemiravanja.

