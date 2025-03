iPhone uređaji imaju typo grešku, menjaju automatski “racist” u “Trump”

Neobičan bag u iOS diktiranju uzrokuje da iPhone automatski promeni reč „racist“ u „Trump“, kada se koristi glasovna konverzija teksta u Apple aplikacijama poput Messages. Ovaj problem je prvi put primećen na TikTok-u, gde su korisnici podelili snimke koji prikazuju kako iOS prvo transkribuje reč kao „Trump“, pre nego što se vrati na originalni unos.

Šta uzrokuje ovaj bag?

Još uvek nije jasno šta tačno izaziva ovu pojavu. Engadget je uspeo da reprodukuje problem, što ukazuje da se ne radi o izolovanom incidentu.

Apple je rekao za The New York Times da je problem posledica „fonetskog preklapanja između dve reči“, iako reči zvuče potpuno različito. Takođe, to ne objašnjava zašto iOS menja „racist“ u „Trump“ sa velikim početnim slovom, što aludira na sadašnjeg predsednika, umesto da prevede reč kao trump (uobičajeni imenica).

Jedan AI stručnjak, koji je ranije radio na Siri, izjavio je da bi ovo mogla biti „ozbiljna podvala“ od strane nekog Apple zaposlenog.

Apple se nije oglasio o problemu

Kompanija još uvek nije dala zvaničan komentar, iako je bag privukao veliku pažnju.

Bez obzira da li je reč o bizu ili namernoj podvali, problem se pojavio u nezgodnom trenutku za Apple. Kompanija je upravo najavila investiciju od 500 milijardi dolara u proizvodne pogone za AI servere, samo nekoliko dana nakon što se Tim Cook sastao sa predsednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući.

Ostaje da se vidi kako će Apple rešiti ovu situaciju i da li će dati konkretnije objašnjenje.

Izvor: Engadget

