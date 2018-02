iPhone X klon sa senzorom za otisak prsta ispod ekrana

Budući da je ovo godina zareza na ekranu, klonovi iPhone X modela stižu jedan za drugim, te imitiraju ovaj statusni simbol, bilo da u njihovom slučaju funkcioniše, ili pak služi za podražavanje luksuza. Još jedan proizvođač pametnih telefona priprema svoju verziju iKlona, a u pitanju je kompanija Doogee, te se njihov model očekuje uskoro.

Naime, radi se o modelu Doogee V, koji prilično liči na iPhone X, pa ima i pomenuti zarez na ekranu, displej koji se prostire do samih ivica uređaja, dve vertikalno postavljene kamere na zadnjoj strani, dok senzora za otisak prsta nema nigde na vidiku. Senzor ipak postoji, te se nalazi iza displeja uređaja, što je jedna od najvećih prednosti ovog telefona. Prvi uređaj sa senzorom za otisak prsta iza ekrana pojavio tek pre nekoliko nedelja, a tehnologija, za koju je zaslužna kompanija Synaptics, je dostupna i drugim proizvođačima, te će modela sa senzorom iza displeja u budućnosti biti sve više.

To što u svom sklopu ima senzor za otisak prsta, ukazuje da izostaje Face ID tehnologija, što znači da je pomenuti zarez na ekranu potpuno suvišan, pa dok spolja solidno imitira iPhone X, čini se da, kada je hardver u pitanju, puno toga nedostaje. I dok neki stručnjaci upozoravaju da su Doogee modeli daleko od iPhone uređaja kada je kvalitet u pitanju, te da se i ranije dešavalo da modeli ove kompanije uopšte ne liče na rendere koji bi se prethodno pojavili, kao i na to da niska cena ukazuje na komponente kojima mnogo toga nedostaje, drugi ovom modelu daju ocene koje su iznad proseka, te korisnicima ne ostaje ništa drugo do da sami provere specifikacije, ili se pak odluče kojoj strani više veruju.

Izvor: The Verge

