iPhone X korisnici ne mogu da koriste Face ID za potvrdu kupovine

Korisnici novog Apple iPhone X uređaja otkrili su nedavno da odobravanje porodičnih transakcija putem identifikacije lica ne funkcioniše. Da li je to urađeno namerno?

Apple forumi su se usijali od komentara začuđenih iPhone X korisnika koji koji su ustanovili da ne mogu da licem potvrde kupovine članova porodice. Čak i posle pretraživanja telefona nisu uspeli da pronađu opciju koja to odobrava već je neophodno da unesu šifru. Problem je nastao u okviru iOS opcije Ask to Buy koja omogućava roditeljima da kontrolišu šta njihova deca kupuju pomoću telefona. Ovo je zgodna opcija ukoliko imate decu koja imaju tendenciju da naprave veliki račun kupovinama u okrviru igara.

Kako je opcija prepoznavanja lica, tj. Face ID izuzetno važan deo iPhone X modela, korisnici su se iznenadili kad su shvatili da je to nemogućei izvesti. Da bi se kupovina odobrila neophodno je lično uneti šifru, ali čemu onda Face ID? Pre novog iPhone modela, kupovine su mogle da se odobre uz Touch ID, tj. otiskom prsta, ali to više nije slučaj pa je potrebno malo više truda.

Apple nigre ne pominje odobravanje kupovina pomoću Face ID opcije, a kako se čini to nije propust! Izgleda su dizajneri shvatili da su deca postala veoma snalažljiva, naročito kad treba da prevare roditelje. Prepoznavanje kupovine lica ili otiskom prsta roditelja koji spava lako bi se preskočila prepreka pri kupovini. Doduše nije samo deci palo na pamet da zloupotrebe funkciju prepoznavanja lice. Hakeri su u tome već uspeli.

Ukucavanje šifre se čini kao mnogo bezbednija opcija, naročito za vreme praznika kada deca žele svašta da kupe. Apple je na ovaj način mislio na vaš budžet (koji se prilično ispraznio kupovinom telefona od 1000 evra). Mi u Srbiji doduše još nemamo ove probleme, ali kako se ubrzano razvija e-commerce očekujemo da već sa sledećim iPhone modelom i mi počnemo da više razmišljamo o bezbednosti kupovine.

