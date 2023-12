iQOO 12 je prvi telefon sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 čipsetom

Možemo reći da postoji trend kineskih proizvođača telefona, da pored osnovnog brenda, predstavljaju i svoje podbrendove. Tako Xiaomi ima dva podbrenda – POCO i Redmi, Oppo ih ima takođe dva – OnePlus i Realme, Huawei je imao Honor (pre nego što je to postala nezavisna kompanija), a Vivo ima iQOO (što je skraćenica od „I Quest On and On“).

Logično je da ti podbrendovi uglavnom imaju nešto lošiji hardver od telefona „matične“ kuće, jer ne žele da ugroze prodaju svog „starijeg“ brata. Međutim, iQOO podbrend nikad nije išao tim putem. Performanse ovih telefona uvek su bile veoma blizu performansama telefona matičnog brenda, a sa iQOO 12 modelom, čija cena je oko 650 dolara, izgleda da će i zvanično „pobediti“ u toj trci.

Naime, to je prvi telefon na svetu sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 čipsetom. iQoo 12 ima i ekran sa osvežavanjem od 144 Hz, što je redak slučaj u svetu mobilne telefonije. Da bi se iskoristilo to osvežavanje, iQOO koristi novi „Q1 Supercomputing chip“ koji koristi interpolaciju da poveća framerate u igrama koje su „zaključane“ na 60 Hz ili 120 Hz, da se prikazuju u većem broju frejmova, pa proizvođač tvrdi da grafika u popularnim igrama na ovom telefonu deluje mnogo „tečnije“.

S obzirom da ovaj brend nije previše poznat izvan Kine, iQOO je potpisao partnerstvo sa BMW M brendom, s kojim je zajedno predstavio „Legend“ ediciju iQOO telefona. Inače, ne postoje zvanične informacije o prodaji iQOO telefona. Vivo objavljuje samo ukupne rezultate (koji uključuju i ovaj podbrend). Prema njima, Vivo je drugi brend po prodaji u Indiji (sa 18 procenata tržišnog udela), što je odmah iza Samsung-a (20 procenata).

Izvor: Forbes

Podelite s prijateljima

Tweet