Irska istražuje moderaciju sadržaja na X-u
Irski regulator medija, Coimisiún na Meán, pokreće detaljnu istragu nad društvenom mrežom X.
Regulator može izreći kaznu do 6 odsto godišnjeg prihoda kompanije
Cilj istraživanja je da se proveri pridržava li se platforma EU regulative Digital Services Act (DSA) u pogledu zaštite prava korisnika i efikasnog sistema za žalbe.
Regulator ispituje sledeće:
- Prava korisnika na žalbu: da li pojedinci mogu osporiti odluke platforme o neuklanjanju sadržaja koji navodno krši pravila X-a.
- Obaveštavanje korisnika: da li korisnici dobijaju jasan i pravovremen odgovor na prijave koje podnose.
- Jednostavnost sistema žalbi: da li postoji pristupačan i lako upotrebljiv mehanizam za podnošenje pritužbi i žalbi unutar platforme.
Ako se utvrdi da X ne ispunjava standarde DSA, regulator može izreći kaznu do 6% godišnjeg prihoda kompanije. Istraživanjem se takođe želi osigurati da X pruži korisnicima dovoljno transparentnosti i kontrole nad moderacijom sadržaja, što je ključno za zaštitu slobode izražavanja i prava korisnika unutar EU.
Izvor: Euronews
Facebook komentari: