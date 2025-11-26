Pokloni za geek-a | PC Press
Irska istražuje moderaciju sadržaja na X-u

Nenad Gajic

Irski regulator medija, Coimisiún na Meán, pokreće detaljnu istragu nad društvenom mrežom X.

Regulator može izreći kaznu do 6 odsto godišnjeg prihoda kompanije

Cilj istraživanja je da se proveri pridržava li se platforma EU regulative Digital Services Act (DSA) u pogledu zaštite prava korisnika i efikasnog sistema za žalbe.

Flaner

Regulator ispituje sledeće:

  • Prava korisnika na žalbu: da li pojedinci mogu osporiti odluke platforme o neuklanjanju sadržaja koji navodno krši pravila X-a.
  • Obaveštavanje korisnika: da li korisnici dobijaju jasan i pravovremen odgovor na prijave koje podnose.
  • Jednostavnost sistema žalbi: da li postoji pristupačan i lako upotrebljiv mehanizam za podnošenje pritužbi i žalbi unutar platforme.

Ako se utvrdi da X ne ispunjava standarde DSA, regulator može izreći kaznu do 6% godišnjeg prihoda kompanije. Istraživanjem se takođe želi osigurati da X pruži korisnicima dovoljno transparentnosti i kontrole nad moderacijom sadržaja, što je ključno za zaštitu slobode izražavanja i prava korisnika unutar EU.

Izvor: Euronews

