Iskoristite svoj stari Kindle – kako učiniti da uređaj ponovo ima smisla

Stari Kindle e-reader možda više ne koristite za čitanje, ali to ne znači da treba da završi zaboravljen negde u fioci. Umesto toga, možete ga prepraviti i dati mu novu funkciju – a uz nekoliko kreativnih koraka može postati koristan dodatak vašem domu ili radnoj rutini.

Novo lice za stari uređaj

Jedna od najatraktivnijih ideja je pretvoriti Kindle u efikasni „smart“ ekran. Zahvaljujući e-ink tehnologiji, uređaj izuzetno malo troši energiju i može dugo vremena prikazivati stalni sadržaj bez potrebe za čestim punjenjem. To ga čini idealnim za zadatke poput display-a za vremensku prognozu, prikaza poruka, kalendara ili čak kontrolne table vašeg pametnog doma. Podržane aplikacije i zajednički projekti omogućavaju ovakav „dashboard“ prikaz sa minimalnim modifikacijama.

Još jednostavnija varijanta je pretvaranje Kindle uređaja u digitalni fotookvir. Uređaj može stalno prikazivati vaš izbor fotografija – bilo da se radi o porodici, pejzažima ili motivacionim citatima – i to bez glomaznog tableta ili ekrana koji troši puno struje. E-ink ekran vidi dobro pri dnevnom svetlu, ne remeti noćni mir i potrošnja energije je minimalna.

Takođe Kindle može postati vaš audiobook plej­er, čitač PDF-dokumenata van mreže ili čak ekstremniji DIY projekat – e-ink ekran spojen na Raspberry Pi ili jednostavni server sa RSS feedom, koji prikazuje obaveštenja, kalendar, vreme i još mnogo toga. Naravno, svaki od ovih projekata zahteva dodatno podešavanje – ponekad čak i otključavanje (jailbreak) uređaja – ali rezultat može biti kreativna, korisna i ekološka nadogradnja.

Šta pre svega treba proveriti

Pre nego što krenete u bilo koju od ovih opcija, proverite stanje baterije uređaja i da li je uređaj i dalje funkcionalan. Ako je Kindle potpuno neupotrebljiv, razmislite o reciklaži. Ako radi – a samo traži novi smisao – onda imate mnogo izbora. Takođe, razmislite da ga držite stalno napunjenim i povezanim, ako ga koristite kao „zaslon“ za informativne prikaze ili fotookvir

Na kraju, stari Kindle ne mora da bude tehnološki otpad. Naprotiv – uz malo truda i kreativnosti, može postati dragocen i funkcionalan deo vaše kućne tehnologije ili svakodnevnog života.

Izvor: howtogeek