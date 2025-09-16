Iskusniji programeri prednjače u korišćenju AI alata za kodiranje

Razvoj softvera uvek je pratio tehnološke i generacijske promene – od ručno pisanih skripti do rada u oblaku, a sada i do AI alata za generisanje koda.

Studija pokazuje da „vibe coding“ više prija veteranima nego mlađim developerima

Najnovije istraživanje koje je sprovela platforma za cloud usluge Fastly pokazuje da jaz između mlađih i starijih developera nije onakav kakvim ga mnogi zamišljaju.

Stariji programeri i AI – promišljena kombinacija

Umesto da odbacuju automatizaciju, iskusni inženjeri je sve češće prihvataju i koriste promišljeno i selektivno.

Više od polovine programera sa preko deset godina iskustva tvrdi da im AI pomaže da brže isporuče softver.

Ipak, oni ulažu dodatno vreme u proveru koda kako bi ispravili potencijalne greške koje generiše AI.

Oko trećine senior developera navodi da više od polovine svog gotovog rada sada nastaje pomoću AI alata.

Kod mlađih kolega, sa manje od dve godine iskustva, taj procenat je samo 13%.

Austin Spires iz Fastly-ja objašnjava da stariji inženjeri često ne pišu kod neprekidno – njihov posao uključuje i testiranje, arhitekturu sistema i mentorstvo. Zato im AI dobro dođe za brzo prototipiranje, vraćajući osećaj kreativnog zadovoljstva koji ih je prvobitno privukao programiranju.

Mlađi developeri i vrednost zanata

Iako mlađi programeri manje koriste AI, to ne znači da zaostaju. Više od polovine njih smatra da AI ne ubrzava njihov rad i radije biraju da ručno izrađuju rešenja. Spires to vidi kao pozitivan znak, jer pokazuje da oni i dalje cene zanatsku veštinu tradicionalnog kodiranja.

AI čini posao zabavnijim – za sve

Bez obzira na godine, više od 70% anketiranih developera kaže da im AI sistemi čine posao prijatnijim, a preko 30% ocenjuje taj uticaj kao „značajan“.

Razlike u ekološkoj svesti

Studija je otkrila i generacijski jaz u pogledu uticaja koda na životnu sredinu:

80% starijih programera razmišlja o energetskoj potrošnji softvera koji razvijaju.

Kod mlađih – jedva polovina to uzima u obzir, dok je gotovo 10% priznalo da nema predstavu koliko energije troši njihov kod.

Spires dodaje da za sada nema velikog podsticaja da AI alati otkrivaju svoj karbonski otisak, ali da su iskusniji inženjeri svesniji šireg uticaja koda na zajednicu i korisnike.

Rezultati istraživanja pokazuju da senior developeri postavljaju ton u korišćenju AI alata: oni kombinuju brzinu i efikasnost sa oprezom i širim razumevanjem posledica. Mladi programeri, s druge strane, čuvaju vrednost „ručnog“ zanata. Zajedno, te dve perspektive oblikuju novu kulturu kodiranja u doba automatizacije.

Izvor: Techradar