Island zbog kriptovaluta zabrinut za svoju privredu

Islandsku vladu zabrinjava činjenica da kriptovalute mogu ozbiljno da oštete njenu privredu ako se njihova ekspanzija završi krahom. Iako je Island udaljeno vulkansko ostrvo sa samo 334.252 stanovnika, kripto-pretnja „ne može biti isključena kao faktor rizika“, kaže ministar finansija Bjarni Benediktsson.

Za rudare kriptovaluta, Island je data centar raj, zahvaljujući jeftinoj i obilnoj obnovljivoj hidro i geotermalnoj energiji i relativno stabilnim temperaturama zemlje, koji većinu dana pružaju prirodno hlađenje za ugrađenu opremu. Zapravo, većina islandske energije, osim transporta, dolazi iz obnovljivih izvora od ostrvskih vulkana. Kako je digitalno „rudarenje“ kriptovaluta poput bitcoin-a i ethereum-a izuzetno energetski intenzivno, jeftina i zelena energija Islanda je prirodna prednost. Međutim, ako bi evropski ili drugi regulatorni organi iznenada uspeli da strože regulišu kriptovalute, to ne bi uticalo na zemlju kao celinu, jer sva kripto-imovina nije deo realne privrede, već se čuva u obliku nula i jedinica u privatnim data centrima. Postavlja se pitanje, postoje li razlozi za brigu sa toliko nestabilnih digitalnih valuta uskladištenih u zemlji?

Prema nedavnom izveštaju KPMG-a, oko 90% potrošnje energije islandskih data centara prošle godine bilo je posvećeno rudarenju kriptovaluta. Ove godine očekuje se da će skočiti još više. To je „ogroman faktor rizika za lokalnu industriju“ prema KPMG-u, jer volatilnost kriptovaluta čini tržište podložnim poremećajima. Povećana potražnja za kriptovalutama bila je rezultat špekulativnog porasta njihove vrednosti, tvrdi izveštaj, koji upozorava da se izgled tržišta može „najbolje opisati kao krhko“. Ova krhkost proteže se i izvan digitalnog sveta. U martu je islandska policija uhapsila 11 osoba koje su dovedene u vezu sa provalama u četiri državna data centara. U decembru i januaru pljačkaši su ukrali 600 servera koji su bili zauzeti rudarenjem kriptovaluta, sa hardverskom vrednošću od skoro 2 miliona dolara.

Za većinu data centara na Islandu, kripto-rudari su jedna od mnogih industrija koje koriste njihove hosting usluge. Na primer, Moonlite projekat, koji će se pojaviti online kasnije ovog leta, podržavaće novi data centar koji će hostovati servere za rudare koji žele da rudare bitcoin, bitcoin cash, DASH i litecoin na industrijskom nivou. Imaće početni kapacitet od 15 MW i cilj mu je proizvodnja oko 8 miliona dolara mesečno u izrudarenoj valuti.

Ovakvi projekti su dobri za Islandske energetske provajdere, ali i veliki rizik. Potrošnja struje islandske industrije rudarenja kriptovaluta uskoro može da pređe veću potrošnju od svih domova na Islandu – potrebno je ukupno oko 840 GWh električne energije godišnje za podršku serverima i opremi za hlađenje, kaže Johann Snorri Sigurbergsson, portparol islandske energetske kompanije HS Orka. Poređenja radi, islandski domovi zahtevaju samo 700 GWh godišnje, kaže on. Šef još jednog velikog data centra na Islandu, Magnus Eyjolfur iz Advania-e, kaže da pravi rizik leži u zavisnosti zemlje od aluminijumskih topionica, koje koriste oko 70% snabdevanja energijom. Kriptovalute, tvrdi on, čini samo dva do tri posto.

To bi moglo biti dobro, ali za ostrvo koje se, finansijski, ranije opeklo, (Island se i dalje oporavlja od ogromnog finansijskog kraha koji je pre deset godina osakatio njihovu privredu) to je i dalje rizik koji će malo ministara finansija želeti da preuzme, a da se ne upusti u ispitivanje i nadzor.

Izvor: Wired

Podelite s prijateljima

Tweet