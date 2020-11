Isplivali su novi detalji o Android aplikacijama na Windowsu 10

Glasine kako bi korisnici Windows 10 sistema mogli da budu u prilici da pokreću Android aplikacije na svom dekstopu pojavile su se ranije ove nedelje. Sada informacije govore o tome kako bi ovi Microsoftovi planovi mogli i da se ostvare.

Sve se više govori o Projektu Latte

Zac Bovden iz Windows Central-a jedan je od pouzdanijih Microsoftovih izvora i dao je više informacija o tome kako Project Latte može da funkcioniše. Tako da sada imamo kodno ime Latte, a ideja je da Android aplikacije budu dostupne putem Microsoft Store-a, a da ih programeri isporučuju u obliku MSIKS-a (vrsta Windows paketa aplikacija).

To bi trebalo da olakša da Android softver koji dolazi ima vrlo malo potrebnih promena koda – što je očigledno presudno kada je reč o tome koliko će se programera potruditi da to uradi, a Latte će pokretati Windows Subsystem for Linux.

Takođe vrlo je verovatna mogućnost da će se sve ovo ostvariti sledeće godine, pa možda nećemo dugo čekati da Project Latte bude dostupan. U stvari, postoji mogućnost da to počne sa drugim velikim ažuriranjem za Windows 10 2021. godine. Jedna od prepreka mogla bi biti podrška za Google Play usluge, za koju Bovden smatra da je malo verovatno da će biti implementirana u Project Latte, što znači da neke ključne aplikacije možda neće biti dostupne. Ili ako budu, možda će biti problema sa Google Play uslugama.

Još uvek postoje brojna pitanja o tome koje vrste Android aplikacija mogu preći na Windows 10 i možda još važnije, možda je reč samo o eksperimentisanju – Project Latte možda neće uspeti i možda nikada neće ugledati svetlost dana u operativnom sistemu Windows 10 – slično kao i prethodni pokušaj, Project Astoria. Ta inicijativa imala je za cilj da uradi istu stvar pre nekih pet godina, ali je na kraju bila zaustavljena.

Trenutno možete da strimujete Android aplikacije na Windows 10 pomoću Your Phone aplikacije, ali to nije potpuno isto kao da ih direktno pokrećete, a glavni kamen spoticanja sa tom funkcijom je što je dostupna samo za određene modele Samsung smart telefona.

