Isporuka GPU-ova u 2021. godini porasla za četvrtinu, uprkos nedostatku čipova

Prema istraživanju koje je sprovela kompanija Jon Peddie Research, isporuka diskretnih grafičkih karti porasla je za skoro 26 procenata tokom ove godine. AMD i Nvidia prodali su ukupno 12.7 miliona grafičkih karti, što je povećanje od više od milion jedinica u odnosu na 2020. godinu. Ovi podaci odnose se na zasebne grafičke karte koje se koriste u računarima, radnim stanicama, naučnim instrumentima i farmama za rudarenje kriptovaluta. Integrisane grafike, koje se obično koriste u najjeftinijim računarima, nisu bile tema ovog istrađivanja.

Povećanje vidljivo i na kvartalnom nivou

Povećanje broja prodatih grafičkih karti vidljivo je i na kvartalnom nivou. U odnosu na prethodni kvartal, broj prodatih GPU-ova je povećan za 11 procenata. Ipak taj skok je manji nego pre godinu dana, kada je razlika između drugog i trećeg kvartala bila 17 procenata. AMD je u odnosu na prethodni kvartal isporučio 17.7 procenata više grafičkih karti, što je u odnosu na isti kvartal prošle godine povećanje od 20.8 procenata. Nnidia je u poslednjem kvartalu imala manji rast (9.3 procenata), ali je zato na godišnjem nivou imala veći rast (27.1 procenata).

Inače, nabaviti grafičku kartu tokom ove godine bilo je veoma teško, a kupiti ih po preporučenim proizvođačkim cenama bilo je praktično nemoguće. Potražnja za vrhunskim grafikama je daleko veća od ponude, pa se u nekim prodavnicama one prodaju po tri puta većoj ceni od preporučene.

Jedan od razloga za to je definitivno nedostatak čipova. Uz to, većina moćnih grafičkih karti danas završi u rukama kriptorudara, koji ne pitaju za cenu, pa otud i činjenica zašto su one toliko visoke, i što je bitnije – prodaju se.

Eksperti iz Intel-a, Nvidia-e i AMD-a se slažu da će nedostatak GPU-ova potrajati još najmanje godinu dana. Jedino što možemo da se nadamo da će nove grafike ovih proizvođača, koje se očekuju u narednom periodu, većinom završiti u rukama običnih PC korisnika.

Izvor: DigitalTrends

