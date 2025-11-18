Ispraćaj Dejana Ristanovića sutra, 19. novembra

Obaveštavamo prijatelje i poštovaoce da će ispraćaj na kremaciju Dejana Ristanovića biti sutra, u sredu 19. novembra u 14:00 sati na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 13:30.

Njegovo ime zauvek će ostati vezano za prve korake digitalnog društva kod nas, za časopise, knjige, sisteme i ideje koje su generacije čitalaca i entuzijasta uvodile u svet novih tehnologija.

Dejan je bio mnogo više od urednika i autora. Bio je učitelj, pokretač i naš oslonac. Njegova znatiželja i strpljenje činili su da se i najkomplikovanije teme pretvore u priče koje inspirišu. Njegova energija bila je motivišuća, a njegova vera u ljude i njihovu sposobnost da istražuju i stvaraju bila je beskrajna.

Za nas u PC Press-u, Dejan je bio stub i svetionik. Njegova reč, uvek izgovorena mirno i nenametljivo, imala je snagu da nas usmeri i ohrabri. Njegova sposobnost da vidi dalje od trenutka, da poveže ljude i ideje, ostavila je trag koji će nas voditi i u godinama koje dolaze.

Teško nam je bez njega, ali ono što smo sa Dejanom stvarali pune tri decenije, ostaje kao obaveza i inspiracija. Nastavićemo dalje, čuvajući vrednosti koje smo zajedno sa Dejanom postavili, verujući da se znanje deljenjem umnožava, da se zajednica gradi i da je rezultat razvoja novih tehnologija napredak i dobrobit društva.