Ispravljena reboot greška u operativnom sistemu Windows 10 

Windows 10 je dobio ispravku za problematični bug koji ponovo pokreće sistem.

Bug vam je davao samo minut da sačuvate posao

Pogođeni korisnici suočavaju se sa dijalogom koji ih obaveštava: „Vaš računar će se automatski ponovo pokrenuti za jedan minut. Windows je naišao na problem i mora se ponovo pokrenuti. Trebalo bi da zatvorite ovu poruku i sačuvate svoj rad. “ Kao što možete da zamislite, ovo bi moglo biti prilično nezgodno ako ste usred nekog posla, a da ne pominjemo žurbu da se sve sačuva ako ste u to vreme radili na više aplikacija. Međutim, ovaj problem pogodio je samo ograničeni skup korisnika Windows 10 – onih koji su preimenovali lokalne accounte (poput „administrator“ ili „gost”) I to kada se nađu u interakciji sa bilo kojim dialog window koji izlistava korisnike, na primer, pristup sign-in opcijama u podešavanjima ili users folderima u Local user i groups MMC snap-in. To je dovelo do toga da Microsoft postavi upgrade block kako bi predupredio greške pre najnovijeg apdejta.

Ispravka za trenutni problem je sada primenjena i upgrade block (ili zaštitno zadržavanje kako je Microsoft zove) je ukinuta.

Izvor: Techradar

