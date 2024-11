Isprobajte najbolji browser na svetu dok možete – jer tvorac Arc-a ima druge planove

Svet digitalne tehnologije pun je razočaranja.

The Browser Company želi da stvori jednostavniji browser, obogaćen veštačkom inteligencijom

Ljudi po pravilu ne vole promene, i to je jedan od razloga zašto toliko njih ostaje uz Chrome. Google-ov browser je nesiguran i nedostaje mu efikasno upravljanje tabovima (npr. Spaces u Arc-u ili Workspaces u Opera-i). Arc je pretraživanje učinio zabavnim ponovo, sa sjajno dizajniranim interfejsom i pravom kolekcijom funkcija. Linux verzija nikada nije zaživela, a sada izgleda da se The Browser Company vraća na početak, sa namerom da kreira nešto što bi privuklo više korisnika – jednostavniji browser sa većom privlačnošću. Naravno, budući da je The Browser Company prilično inovativna, ideja je da se stvori novi browser koji nije samo usmeren na veštačku inteligenciju, već će, kako kaže direktor kompanije Džoš Miler, „pretvoriti browser u platformu za aplikacije“. The Browser Company je zavolela modele velikih jezičkih modela i veruje da će generativna veštačka inteligencija promeniti način na koji ljudi koriste softver. Dobra vest (barem prema Mileru) je da The Browser Company ne planira da napusti Arc. Zna da ima mali, ali odan broj korisnika koji bi verovatno pobesneli ako bi kompanija odustala od Arc-a. Nadamo se da to nije samo priča jer je The Browser Company napravila nešto posebno. Ponovo se suočavamo sa strahom od promena. Ponekad su te nove funkcije revolucionarne, kao što je slučaj sa Arc-ovom funkcijom Spaces, najboljom funkcijom za upravljanje tabovima na tržištu. Jedini browser koji joj se približava je Opera sa svojim Workspaces-om. Arc takođe ima alat za komandovanje koji omogućava otvaranje novih sajtova, pretragu i još mnogo toga. Tu su i opcije split view, Little Arc, Peek i druge funkcije koje izdvajaju Arc od ostalih browsera.

Šta može da se dogodi?

The Browser Company će kreirati browser sličniji Chrome-u, ali obogaćen AI-om na način koji nijedna druga kompanija još nije pokušala.

Novi browser privući će pažnju i možda daleko više korisnika nego što je Arc ikada imao.

The Browser Company će prekinuti sa Arc-om u korist novog browsera.

Svakako se nadamo da će The Browser Company ispuniti svoje obećanje da neće napustiti Arc. Ako The Browser Company smatra da Arc nema dovoljno korisnika i odluči da krene jednostavnijim (poznatijim) putem, nezamislivo je da će posvetiti tim za nastavak rada na Arc-u. To bi moglo značiti dve stvari: Arc će biti ukinut, ili će nastaviti da postoji, ali će dobijati samo bezbednosne nadogradnje.

The Browser Company bi mogla da zadrži Arc kakav jeste, ali da nastavi da ga podržava kroz bezbednosne nadogradnje i popravke (kada je to potrebno).

Ali možda postoji i treći scenario: ako bi više ljudi usvojilo Arc kao svoj podrazumevani browser, to bi moglo poslati poruku kompaniji da već ima pravi hit. Ozbiljno, ako želite najbolji browser na tržištu, toplo bismo vam preporučili da instalirate Arc na MacOS ili Windows i vidite o čemu se radi. Potrebno vam je samo pet minuta da shvatite kako funkcioniše, i jednom kada to učinite, bićete “navučeni”.

The Browser Company, ako slušate, znajte da Arc ima mnogo fanova koji bi voleli da vide nastavak razvoja i rast ovog browsera. Ako se odlučite za plan koji imate, nemojte napustiti Arc, jer neki od nas vide u njemu ono što jeste – najbolji browser na tržištu.

Izvor: Zdnet

