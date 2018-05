Istorija kompjuterskog virusa

Prvi kompjuterski virusi bili su prilično „pitomi,“ pa su oni kao što je bio “Creeper,“ koji se pojavio 1971, te prikazivao poruku “I’M A CREEPER : CATCH ME IF YOU CAN,“ bili ograničeni samo na mreže u okviru kojih su se pojavili, a tako je bilo sve dok se nije pojavio „ujedinjeni“ internet.

Danas se pribojavamo nepoznatog broja virusa, pa smo navikli na to da se brzo pojave, te rašire, a na različite načine. Kada je sve međusobno povezano, širenje malicioznih programa ima neograničene mogućnosti, pa je i antivirus posao postao unosna grana, budući da korisnici troše milijarde dolara godišnje na ove proizvode. Ipak, noćna mora u obliku virusa počela je polako, te mnogo ranije nego što se očekuje. Prvi virusi koji su se raširili izvan svojih matičnih mreža, učinili su to potpuno offline, budući da je u to vreme internet tek bio u začetku. Tako su se zasnivali na flopi diskovima, te se od kompjutera do kompjutera širili uz pomoć ljudskih ruku.

Odgovor na pitanje kako su virusi dospeli u internet divljinu zavisi od toga ko je upitan, te da li se misli na Mac ili PC. Prvi Apple virusi su, na primer, bili tinejdžerska šala, prvi PC virusi korporativne mere u borbi protiv piraterije.

Richard Skrenta je 1981. godine u svom vlasništvu imao Apple II, te se zabavljao tako što je pisao kod koji je služio kao alatka u šalama koje su bile u vezi sa piratizovanim video igrama njegovih prijatelja. Tako je kreirao igre koje bi se samouništavale posle nekoliko rundi. Kasnije je tražio propuste u Apple II sistemu, te došao do koda koji je mogao da ubaci u neku igru, a bez pomoći flopi diska. Tako je kod ostavio u školskom kompjuteru, te je prvi koji ga je koristio na svoj flopi prebacio i maliciozni kod. Program je poneo ime Elk Cloner, a širio se sa zaraženog diska na kompjuter, te sa kompjutera na sledeći disk, i tako dalje. Izazivao je sitne greške, a sve do trenutka kada bi zaraženi disk bio pokrenut pedeseti put, kada bi se na ekranu pojavili stihovi: “Elk Cloner: The program with a personality/ It will get on all your disks /It will infiltrate your chips /Yes, it’s Cloner! /It will stick to you like glue /It will modify RAM too /Send in the Cloner!” Do trenutka kada bi se ova poruka pojavila Elk bi se već nalazio na stotinama diskova i kompjutera.

Sledeći je bio Brain, kreiran u Pakistanu 1986. godine, te je postao prvi virus koji je bio široko rasprostranjen, a nalazio se na IBM PC operativnim sistemima. Kao i slučaju Elk Cloner-a radilo se o boot sector virusu, a kreiran je da bi zaštitio softver kompanije Brain Computer Services od piratizovanja. Virus nije uništavao podatke na zaraženim uređajima, već bi samo prikazivao poruku “Welcome to the Dungeon (c) 1986 Basit & Amjad (pvt) Ltd. BRAIN COMPUTER SERVICES 730 NIZAB BLOCK ALLAMA IQBAL TOWN LAHORE-PAKISTAN PHONE :430791,443248,280530. Beware of this VIRUS…. Contact us for vaccination………… $#@%$@!!” Podaci iz poruke su bili istiniti, a ideja je bila da se prate kopirani diskovi.

Iako više nema flopi diskova, boot sector virusi i dalje postoje, pa se obično prenose preko USB-a. Ipak, ljudi za prenošenje podataka sve ređe koriste hardver, pa su dani ove porodice virusa verovatno odbrojani. To ipak ne znači da je rat gotov, već da se preselio online, gde raste i umnožava se, te preti opštim haosom.

