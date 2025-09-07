Istorija sa Xbox-a na svakom ekranu

Xbox je objavio da široko uvodi istoriju igranja na više uređaja. Sa novim ažuriranjem, čak i ako ste na drugoj Xbox konzoli, Ally ručnom uređaju ili računaru, lista nedavno igranih igara će ostati ista, tako da možete odmah da se vratite tamo gde ste stali.

Promena, koja je prvobitno počela da se testira sa Insiders-om prošlog meseca, a sada se uvodi za sve, takođe uključuje stavljanje igara koje se mogu igrati u oblaku na vašu listu nedavno igranih igara. Kao što je opisano u objavi na blogu, „To znači da je svaka igra u oblaku, od originalnih Xbox klasika do ekskluziva za Xbox Series X|S, sada na jednom mestu, bez obzira da li je posedujete ili igrate preko Xbox Game Pass-a.“

Na konzoli možete pronaći svoje nedavno igrane igre preko pločice „Istorija igranja“ na početnoj stranici. Vaše nedavno igrane igre će se takođe pojaviti u Xbox PC aplikaciji na kartici „Istorija igranja“ ispod odeljka „Najnovije“, kao i u vašoj biblioteci.

Izvor: TheVerge