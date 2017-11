Istraživači otkrili način punjenja pametnih telefona uz pomoć svetla

Sadok Ben Dkhil i njegov tim iz francuske kompanije Dracula Technologies, koja se bavi solarnom energijom, razvili su tehnologiju “LAYER” skraćeno od “Light As Your Energetic Response”, pomoću koje bismo mogli da punimo pametne telefone. To su zapravo mali, tanki i fleksibilni plastični paneli stvoreni pomoću inkjet štampača koji mogu da generišu energiju od veštačkog osvetljenja i sunčeve svetlosti i obuhvataju širi spektar talasnih dužina. “Naš materijal može da generiše energiju iz veštačkog osvetljenja, što nije moguće s silikonom”, kaže Ben Dkhil. Uređaj je lagan, netoksičan i čak može da se sklopi, što nije slučaj sa silikonskim solarnim ćelijama.

Paneli se sastoje od pet slojeva odštampanih jedna na drugu. Fotoaktivni sloj je postavljen između dva poluprovodnička sloja koja pomažu provodnom mastilu u spoljnom sloju da izvuče punjenje. Kvadratni modul od pet centimetara može da se odštampa za oko sat vremena, a najveće panele koje planiraju da se stvore su kvadrati od 30cm. Korišćenje inkjet štampanja omogućava pločama za generisanje svetla da budu proizvedene po niskoj ceni. “To je najjeftinija tehnika izrade”, kaže Alexander Colsmann iz Tehnološkog instituta Karlsrue u Nemačkoj, koji razvija slične sisteme. Ben Dkhil-ove solarne ćelije mogu biti prilagođene širokom spektru upotreba jer se mogu proizvesti u bilo kojem obliku i boju, ili čak mogu biti transparentne. Panel bi mogao biti integrisan direktno u pametni telefon, na primer, iako je možda efikasnije koristiti površinu koja je redovno izložena svetlosti. “Možete zamisliti da ga štampate na majici i koristite to za punjenje svog telefona”, kaže Ben Dkhil.

Generisanje energije iz veštačkog osvetljenja je izazov, jer je intenzitet mnogo manji od sunčeve svetlosti. Trenutno Ben Dkhil-ov sistem još uvek ne može da generiše dovoljno energije iz veštačkog osvetljenja kako bi napunio telefon u razumnom vremenskom roku, ali se napori tima poboljšavaju stabilnim tempom. “Za par meseci najverovatnije ćemo moći da napunimo telefon”, kaže on. U međuvremenu, Ben Dkhil i njegove kolege razvijaju tanko i fleksibilno osvetljenje koje se može koristiti za svetleće logotipe, na primer. Takođe planiraju da koriste svoj sistem za napajanje senzora, kao što su oni koji nadgledaju temperaturu i vlažnost u zgradama, jer to zahteva malu količinu energije.

Izvor: New Scientist

