Istraživanje otkrilo nedostatke u data centrima

Da usluge data centara ispunjavaju njihove svakodnevne potrebe potvrđuje tek 29% uticajnih klijenata, dok samo 6% smatra da se data centri pravovremeno ažuriraju prevremeno, predviđajući njihove potrebe.

Takve zaključke moguće je pronaći u izveštaju najnovijeg zajedničkog istraživanja kompanija Forbes Insights i Vertiv (NYSE: VRT) – “The Modern Data Center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity“. Istraživanje se temelji na odgovorima 150 ispitanika na vodećim funkcijama data centara te sistemskih inženjera u različitim poslovnim sektorima šrom sveta.

Rezultati istraživanja otkrili su nedostatak procesa planiranja i pripreme za dinamično okruženje koje predstavlja savremeni ekosistem data centara. Detaljnija analiza utvrdila je velike razlike u percepciji prilagođavanja data centara u skladu s tržištem: 11% ispitanika na vodećim funkcijama u data centrima utvrdilo je da su usluge pravovremeno ažurirane u skladu s novim trendovima, dok se s time slaže samo 1% inženjera.

„S obzirom na aspekte savremenog poslovanja, data centri kroz aktivnosti predviđanja budućih trendova i pravovremenog planiranja treba da uključe Cloud, EDGE i korporativne resurse kako bi omogućili celovito ispunjenje poslovnih ciljeva. Prema rezultatima ovog istraživanja vidljivo je da veliki broj organizacija u ovom području ne prati trendove kontinuirano, zbog čega očekujemo veći nivo investicija i poslovnih aktivnosti kako bi se unapredili u ovom aspektu.“, izjavio je Martin Olsen, potpredsednik Global Edge Systems, Vertiv.

Ostali značajni rezultati istraživanja su sledeći:

92% klijenata na CIO i CTO funkcijama smatraju da će njihove korporativne potrebe u bliskoj budućnosti zahtevati veću brzinu preuzimanja i odaziva sistema.

63% ispitanika su istakli da imaju poteškoće na području propusnosti podataka.

Sigurnost (45%) i propusnost (43%) su dva područja na kojima je potrebno implementirati najviše poboljšanja.

Sigurnost (43%), backup i spremnost na pohranu u hitnim slučajevima (33%), mogućnost implementacije novih tehnologija (28%) te propusnost (27%) identifikovani su kao područja koja će korporacijama ostvariti veći nivo konkurentnosti na tržištu.

Ispitanici imaju veliki afinitet prema autonomnim sistemima koji se samostalno konfigurišu i otklanjaju greške. 24% ih je potvrdilo da će polovina njihovih data centara postići autonomiju do 2025. godine, dok je 32% izjavilo kako smatraju da će više od polovine data centara moći samostalno da otklanjaju sistemske greške.

„Kvalitetna istraživanja neophodna su kako bi se dobio uvid u stvarne potrebe i izazove tržišta, ali i kako bismo mogli da predvidimo buduća kretanja i trendove. Podaci dobijeni ovim istraživanjem takođe pokazuju kojom brzinom se tržište menja te će nam mnogo olakšati da preduzmemo prave korake kako bismo ostali na vodećoj poziciji.“, izjavio je Igor Grdić, član Uprave Vertiv Croatia.

