IT kompanija Saga New Frontier Group proslavila 30. rođendan

Lider u domenu digitalne transformacije na tržištu Srbije, IT kompanija Saga New Frontier Group obeležila je sinoć tri decenije postojanja i najavila nove, još ambicioznije projekte kroz koje planira da učvrsti svoju poziciju vesnika tehnoloških promena na srpskom IT tržištu.

Više od 2.500 zvanica, među kojima korisnici kompanije iz različitih industrija, predstavnici ministarstava koji koriste softverska rešenja kompanije Saga, partneri iz svetskih tehnoloških kompanija poput Oracle, Cisco, Microsofta, Huaweia, kao i predstavnici ostalih IT kompanija sa tržišta i više od 500 zaposlenih iz grupacije uveličali su proslavu kompanije čiji je fokus razvoj i implementacija inovativnih rešenja.

Prisutnima se obratio CEO kompanije Saga, Nebojša Bjelotomić rekavši da svaka godina na Balkanu treba da dobije određen težinski faktor, što znači da je 30 godina ustvari mnogo više od kalendarskih 30 godina.

„Moj lični utisak je da je mnogo sjajnih ljudi naporno radilo da budemo danas ovde gde smo. Neki od njih nisu s nama, ali ih se uvek setimo kada proslavljamo jubileje. Kada pogledamo naše mlade kolege vidim i u njima sjajnu odlučnost da nastave da guraju Sagu dalje. Mi koji smo sada tu služimo tome da brišemo srebrninu da je čuvamo i da je unapređujemo. Još jednom mnogo hvala što ste tu, a moje kolege iz Sage znaju da ja na ovakvim skupovima volim da završim stihovima, pa će to i ovog puta biti slučaj, jer mislim da su vanvremenski i iznad nas. Ti stihovi po meni najbolje oslikavaju Sagu: ’U Tebi nema besmisla, ni smrti. Ti sjajiš kao iskopan stari mač. U Tebi sve vaskrsne, i zaigra, pa se vrti i ponavlja, kao dan i detinji plač.‘“, rekao je Bjelotomić i zahvalio korisnicima i partnerima koji su, kako je rekao, pomogli da Saga danas bude tu gde jeste i da postane sinonimom za vrhunske poslovne rezultate.

Znanja i iskustva koja je Saga od osnivanja 1989. godine sticala doveli su je na poziciju lidera u domenu digitalne transformacije. Saga je svoju reputaciju gradila na velikim i izazovnim projektima, od kojih su neki bili najveći u regionu, zatim ekspertizom njenih zaposlenih koji broje ogroman broj stručnih i tehničkih sertifikata, kao i zbog činjenice da je uvek išla u korak sa najnovijim tehnologijama.

Ova kompanija je razvila veliki broj jedinstvenih informacionih sistema i izvršila revolucionarni uticaj na funkcionisanje javnog sektora i finansijskih institucija. Takođe, Saga je kreirala SMIN mrežu preko koje se davnih dana odvijao čitav internet saobraćaj u Srbiji, a kasnije i u Crnog Gori. U 2009. godini Saga je postala deo New Frontier Group – najperspektivnije grupacije ICT preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja se 2013. godine našla na Gartnerovoj listi 10 najuspešnijih sistem-integratora na ovim tržištima.

Podelite s prijateljima

Tweet