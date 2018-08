IT menadžeri žele da veštačka inteligencija upravlja IT operacijama

Kompanija OpsRamp napravila je istraživanje u kojem je intervjuisala 120 IT menadžera iz kompanija koje imaju više od 500 zaposlenih, u želji da sazna koliko su spremni da prepuste veštačkoj inteligenciji upravljanje IT operacijama. Rezultat istraživanja pokazuje da je čak 68% menadžera već prepušta ili je spremno da taj posao prepusti AIOps-u (Artificial Intelligence for IT Operations).

Prema rezultatima istraživanja, AIOps može da pomogne IT menadžerima da razlikuju legitimne signale od „šuma“. Skoro tri četvrtine menadžera (73%) rekli su da im AIOps omogućava da bolje i na razumljiviji način rastumače sistemska upozorenja.

Potencijalni slučajevi kada AIOps može da pomogne su planiranje kapaciteta, optimizovanje upotrebe postojećih kapaciteta, menadžment smeštajnog prostora, detekcija anomalija u sistemu, kao i detekcija i analiza potencijalnih pretnji po sistem. Ovo poslednje je ujedno i primena koju su menadžeri najčešće navodili kao željenu primenu, jer je 51% menadžera odgovorilo da su to najčešći incidenti koji se pojavljuju u sistemu, dok je 48% menadžera priznalo da među tim alarmima ima previše lažnih koji im oduzimaju vreme za analizu. Drugim rečima, AIOps je za IT menadžere ključ koji će smanjiti njihov manuelni rad, kao i sistem koji će automatizovati dosadne i ponavljajuće poslove (74% ispitanika).

Izvor: ZDNet

