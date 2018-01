IT sektor vodeći faktor u domaćoj ekonomiji

Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je istraživanje o uslovima konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme na teritoriji Srbije, u kojem je ocenjeno da je srpska IT industrija značajno napredovala u odnosu na 2006. godinu. Kako objašnjavaju u Komisiji, za potrebe analize identifikovana su dva relevantna tržišta u okviru šireg tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), tržište veleprodaje softvera i tržište veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). Posebno su analizirana i tržišta javnih nabavki softvera i računarske opreme.



U IT industriji posluje blizu 2.000 preduzeća (700 više nego 2006. godine), broj zaposlenih je 20.000, što znači da je dupliran u odnosu na 2006. godinu. Takođe, i poslovni prihodi su duplo veći i iznose preko 1,5 milijardi evra.

U Komisiji ocenjuju da, IKT igraju najvažniju ulogu kako u proizvodnji i ekonomiji, tako i u svim ostalim sferama života pojedinca i društva u celini. Izvozni prihodi od ovih usluga u periodu od 2008. do 2015. godine su utrostručeni, a prihodi od kompjuterskih usluga povećani su četiri puta.

Podaci iz analize pokazuju da se godišnje u Srbiji otvori više od 200 IT firmi, a prosečna IT firma ima manje od deset radnika i godišnji prihod po zaposlenom od 80.000 evra. Istraživanje pokazuje da od 200 najvećih IT izvoznika u Srbiji, 88 su osnovali stranci. Te kompanije zapošljavaju 58 procenata ukupne radne snage i ostvaruju 54 procenata izvoznih prihoda države. Sa druge strane, firme u domaćem vlasništvu su gotovo podjednako opredeljene za outsourcing i izvoz sopstvenih rešenja, što, prema oceni stručnjaka, neće biti dovoljno da se u skorije vreme promeni ovakav trend. Predviđa se da će outsourcing (obavljanje poslova i pružanje usluga isključivo za strana tržišta) dominirati u izvozu i nakon 2020. godine.

Informacione i komunikacione tehnologije, dodaju u Komisiji, igraju ključnu ulogu i u obavljanju javnih ovlašćenja i pružanju javnih usluga. Prema podacima Uprave za javne nabavke, u periodu od 2014. do 2016. godine, javni sektor je po osnovu javnih nabavki IT proizvoda i usluga trošio u proseku 13,6 milijardi dinara godišnje, od čega 7,5 milijardi za nabavku softvera i 6,1 milijardi za nabavku računara i računarske opreme.

Izvor: Tanjug

